Найдорожча чашка кави у світі: у Дубаї встановили рекорд (фото)

У Дубаї встановили новий світовий рекорд: чашка кави коштувала 680 доларів США (понад 28 тисяч гривень). Подія відбулася 13 вересня у центральному закладі мережі Roasters Specialty Coffee House та офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Напій приготували з рідкісних панамських зерен Esmeralda Geisha, відомих квітковими, фруктовими й цитрусовими нотами. Його зварили за методом V60 і подали в кришталевому келиху Edo Kiriko. Атмосферу доповнила дегустація з японськими десертами, перетворивши вечір на справжній гастрономічний ритуал.

Рекорд став можливим завдяки гучній угоді: дубайський стартап придбав на аукціоні Best of Panama 2025 усю партію зерен Geisha з плантації Hacienda La Esmeralda — 20 кілограмів за 604 тисячі доларів. Цей крок ще більше закріпив репутацію Дубая як столиці елітної кави.

Водночас місто готується й до нового досягнення. У 2025 році тут відкриється Ciel Tower — найвищий готель світу заввишки 365 метрів із понад тисячею номерів і панорамним басейном на 76-му поверсі.

