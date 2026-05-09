Реклама

У Монако уклали рекордну угоду на ринку нерухомості. Найдорожчою квартирою у світі став розкішний пентхаус у будівлі Le Renzo, який придбали за 471 мільйон євро — це приблизно 554 мільйони доларів.

Як пише Oddity Central, покупцем стала холдингова компанія System Capital Management (SCM), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

Елітна резиденція розташована в одному з найдорожчих районів Монако — безпосередньо на набережній із панорамним видом на Середземне море. Пентхаус займає п’ять поверхів і має площу 2 499 квадратних метрів.

Реклама

У квартирі облаштовано 21 кімнату, приватний басейн, джакузі, декілька просторих терас, а також вісім окремих паркомісць. Резиденція оснащена преміальними меблями та сучасними системами домашньої автоматизації.

Експерти пояснюють рекордну вартість одразу декількома факторами. Монако вже давно вважається одним із найдорожчих ринків нерухомості у світі. За оцінками аналітиків, середня вартість квадратного метра житла тут торік перевищила 70 тисяч євро.

Крім того, будівля Le Renzo стала одним із найамбітніших архітектурних проєктів князівства за останні десятиліття та фактично змінила лінію узбережжя Монако. Сам пентхаус більше нагадує окремий багаторівневий маєток, розташований на даху елітного житлового комплексу.

Нова угода суттєво перевершила попередні рекорди світового ринку нерухомості. Раніше одними з найдорожчих об’єктів вважалися лондонський маєток, придбаний більш ніж за 350 мільйонів доларів, а також пентхаус у Нью-Йорку, який менеджер гедж-фонду Кен Гріффін купив приблизно за 240 мільйонів доларів.

Реклама

Фахівці ринку зазначають, що попри захмарні суми попит на ультрарозкішну нерухомість у світі продовжує зростати.

Нагадаємо, як зняти квартиру в Німеччині і не "влетіти" на гроші.

Новини партнерів