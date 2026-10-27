Найдорожчу картину світу міг написати не да Вінчі: ШІ шокував висновком про реального автора

ШІ зробив висновок, що «Спаситель світу» намалював не Леонардо да Вінчі / © Associated Press

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Штучний інтелект взявся за найдорожчу картину у світі, яку продали за 450 мільйонів доларів. Він стверджує, що художником, який стоїть за цією відомою роботою, може бути не Леонардо да Вінчі, а один з його учнів.

Про це пише Geekweek.

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У 2017 році картина «Спаситель світу» (лат. Salvator Mundi) була продана на аукціоні Christie's за рекордні 450 мільйонів доларів саудівському кронпринцу Мухаммед ібн Салману. З того часу картина не виставлялася публічно.

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Тепер виявляється, що робота, можливо, не була написана Леонардо да Вінчі. Штучний інтелект проаналізував картину та припустив, що її міг написати один з учнів майстра, Джованні Антоніо Больтраффіо. Якщо це правда, то ринкова ціна становить лише соту частину сплаченої ціни, а покупець значно переплатив.

Арт-портал Martin Cid опублікував інформацію про аналіз, проведений бразильською системою штучного інтелекту під назвою Luminari, який стверджує, що ймовірність створення картини Больтраффіо становить 81%.

Однак незрозуміло, на чому штучний інтелект ґрунтував цю оцінку. Експерти налаштовані скептично. Вони наголошують, що це не доказ, а в кращому випадку натяк.

Професор Франк Зельнер, експерт з творчості Леонардо да Вінчі, наголосив, що аналіз штучного інтелекту може бути корисним, але він не може остаточно розв’язати всі суперечки щодо авторства твору.

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Картина зникла з публічного доступу дев'ять років тому, але її планують виставити в майбутньому Музеї світових культур в Ер-Ріяді.

Цікаво, що дослідники знайшли таємничі тунелі, намальовані Леонардо да Вінчі 500 років тому. Приховану мережу тунелів виявили під замком Сфорца у Мілані. Однак ніхто точно не знає, навіщо було збудовано ці таємні ходи під замком XIII століття.

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