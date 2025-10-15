Найдорожчий бургер у світі: скільки коштує та де скуштувати

Бургер / © Pexels

Реклама

У ресторані Asador Aupa, що в Іспанії, подають найдорожчий та найексклюзивніший бургер у світі. Він коштує 11 000 доларів і його можуть скуштувати лише ті, кого запросить ресторан.

Про це пише Oddity Central.

На розроблення цієї ексклюзивної страви шефкухарі ресторану баскської кухні, розташованого в місті Кабрера-дель-Мар, Каталонія, витратили вісім років досліджень та експериментів, а її точні інгредієнти залишаються в таємниці.

Реклама

Все, що відомо – це те, що ціна бургера в 9 450 євро (11 000 доларів, 456 327 гривень) не пов'язана з хитромудрими інгредієнтами на кшталт їстівного золота, а з якісними інгредієнтами, унікальним обіднім досвідом та ексклюзивністю.

Asador Aupa заснував Боско Хіменес, більш відомий як BdeVikingo, іспанський шефкухар і гастрономічний інфлюєнсер, відомий своєю любов'ю до баскської кухні. Його концепція найдорожчого бургера у світі була простою – "розкіш не повинна бути галасливою, вона повинна бути недосяжною". Мало хто може дозволити собі заплатити 11 000 доларів за бургер, але навіть мати непристойну суму грошей недостатньо. Щоб скуштувати найдорожчий бургер у світі, потрібно отримати запрошення від закладу.

"Цей досвід – лише за запрошенням. Його немає в меню. Бронювання неможливе. До нього допускаються лише ті, хто пройшов відбір", - йдеться на сайті ресторану. "Якщо ви вважаєте, що маєте бути у списку, ви можете подати запит, і він буде розглянутий".

Скуштувати найексклюзивніший бургер у світі запрошують лише тих, хто відповідає всім вимогам, але ось у чому заковика: ніхто не знає, що це за вимоги. Однак, якщо вас оберуть, вас запросять до приватної кімнати ресторану, посадять за стіл із декількома іншими щасливчиками і подадуть делікатес, приготований з "трьох найкращих видів м'яса у світі", "найексклюзивнішого сиру в Європі" і спеціального соусу, приготованого з духом розкоші.

Реклама

Нагадаємо, раніше ювеліри створили найдорожчу у світі золоту сукню.