Найдорожчий телефонний номер у світі: скільки коштував та які цифри

Мобільний телефон / © unsplash.com

Майже 20 років тому анонімний покупець виклав 10 мільйонів катарських ріалів (приблизно 2,75 млн дол. США на той час) за телефонний номер 666–6666, який було продано на благодійному аукціоні в столиці Катару Досі 23 травня 2006 року.

Цей рекорд увійшов до Книги рекордів Гіннеса, і за два десятиліття його ніхто не перевершив.

Чому номер коштував так дорого

Номер містив повторювані цифри, що робить його легко запам’ятовуваним і престижним.

Продаж відбувався на благодійному аукціоні, а виручка пішла на користь місцевої громади.

VIP-номери є популярними серед колекціонерів і бізнесменів, бо поєднують статус, удачу та культурні переконання.

Символізм числа 666

У західній культурі 666 вважається «числом диявола» або «знаком звіра» з Книги Одкровення. Історики пов’язують його з римським імператором Нероном. Попкультура також популяризувала його через фільми жахів та музичні альбоми, наприклад, Iron Maiden «Number of the Beast» (1982).

Попри це, для покупця номер був радше предметом статусу, ніж демонічним знаком.

Порівняння з іншим дорогим номером

8888–8888, проданий у Ченду, Китай, 2003 року, коштував 2,33 млн юанів (~280 723 доларів).

Число 8 у китайській культурі вважається щасливим і символізує процвітання та успіх. Що більше повторюваних вісімок, то більший символ багатства та удачі.

Продаж найдорожчого телефонного номера демонструє, як цифри, культура та престиж можуть впливати на ринок телекомунікацій. VIP-номери стають своєрідними цифровими трофеями, схожими на індивідуальні автомобільні номери чи дорогоцінні талісмани.

