Найдорожча іграшка в історії: фігурку Боба Фетта із "Зоряних воєн" продали на аукціоні (фото)

Рідкісна фігурка із "Зоряних воєн" була продана за колосальну суму в 1,3 млн доларів.

Про це повідомляє Daily Star.

Пластикова фігурка персонажа-мисливця за головами Боба Фетта, що вперше з'явився в кінофраншизі Джорджа Лукаса "Імперія завдає удару у відповідь", була вперше виготовлена 1979 року. Фігурка висотою всього 9,5 см — лише одна зі 100, виготовлених як тест перед масовим виробництвом і продажем.

Фігурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Випробування продукту проводились, щоб перевірити, чи працює механізм, що стріляє, у червоній пластиковій ракеті. Тест мав на увазі, що публіці продавалися лише фігурки, що "не стріляли", оскільки існували побоювання, що оригінальний дизайн може становити небезпеку для дітей.

Вважається, що досі збереглося лише 30 прототипів "L-slot". Прототипи L-slot зустрічаються набагато частіше, ніж зразки J-slot. Ця фігурка – одна з трьох, відомих як "поштові", і, як повідомляється, перебуває у кращому стані.

Фігурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Раніше прототип Боба Фетта з L-slot було продано більш ніж за 536 000 доларів, що зробило цей прототип найдорожчим із колись проданих.

Представник аукціонного будинку Goldin Auctions, що базується в Нью-Джерсі, США, сказав: "Із приблизно 100 виготовлених екземплярів партія складалася з 70 фігурок з L-slot і 30 з J-slot. Фігурки піддавалися найсуворішим випробуванням того часу – нагрівання, заморожування та інші руйнівні методи перевірки якості, при цьому більшість екземплярів, що збереглися, несли на собі шрами своїх битв. Під час фази тестування конкурент Mattel опинився у скрутному становищі, коли одна з ракет, що запускаються з їхньої іграшки Battlestar Galactica забрала життя маленької дитини, змусивши Kenner шукати обхідний шлях. Коли механізм L-slot виявився надто небезпечним, Kenner замовив J-slot, думаючи, що так складніше дати ракеті осічку".

Фігурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Представник продовжив: "Обхідний шлях виявився недостатнім, а вартість механізму у поєднанні із загрозою заподіяння шкоди дітям змусили Kenner відмовитися від усього проєкту, вирішивши приварити ракету до задньої частини фігурки Боба Фетта. Наскільки нам відомо, є лише три зразки ракети Mailer J-slot V2/2, причому цей зразок є зразком найвищої оцінки з трьох. Іграшка поставляється з оригінальними візитними картками співробітника Kenner, який зберігав її багато років, перш ніж вона потрапила до рук нашого відправника вантажу. Це був перший випадок, коли цей Грааль був виставлений на аукціон, і це була унікальна нагода придбати його".

Нагадаємо, раніше на аукціоні продали знамените золоте бікіні Керрі Фішер із "Зоряних воєн". Також із молотка пішла модель винищувача Y-wing.

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