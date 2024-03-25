"Найдорожча у світі вечеря" коштує майже 500 тисяч доларів на особу – і це в космосі

Одна компанія збирається запропонувати найдорожчу в світі вечерю – і це в космосі.

Про це пише Mirror.

У SpaceVIP кажуть, що візьмуть шістьох відвідувачів на повітряній кулі на краю космосу за $495 тисяч з людини. Нью-йоркська фірма залучила до цієї подорожі шеф-кухаря Расмуса Мунка з копенгагенського ресторану Alchemist, володаря мішленівської зірки.

Шестигодинна подорож, яка стартуватиме 2025 року з Флориди, відбудеться на борту космічного корабля "Нептун" компанії Space Perspective, першого у світі космічного корабля з нульовим рівнем викидів вуглецю. Корабель під тиском буде використовувати так званий гігантський "SpaceBalloon", щоб м'яко піднятися на висоту понад 32 км.

SpaceVIP пропонує найдорожчу вечерю в космосі / Фото: Space Perspective

Гості зможуть насолодитися панорамним видом через найбільші ілюмінатори, коли-небудь запущені в космос, і навіть матимуть "справжню вбиральню", яку компанія називає "космічним спа". Французький будинок моди Ogier одягне кожного дослідника в індивідуальний одяг, розроблений з використанням передових технологій виробництва тканин, розроблених спеціально для цієї місії.

Всі кошти, отримані від подорожі, будуть спрямовані до фонду Space Prize Foundation, який займається просуванням гендерної рівності в науці і технологіях. SpaceVIP кажуть: "Фантазійні творіння шеф-кухаря Расмуса будуть доповнювати кожен крок подорожі, натхненні роллю дослідження космосу в історії людства і суспільства. Через холістичну кухню шеф-кухар Расмус прагне надихнути на роздуми та дискусії про стосунки людства із Землею".

SpaceVIP пропонує найдорожчу вечерю в космосі / Фото: Space Perspective

Расмус Мунк каже: "Куполоподібна головна їдальня Alchemist's черпає натхнення з благоговіння перед Землею з космосу. Занурення в атмосферу є центральним елементом холістичної кухні, і я прагну поєднати гастрономію з мистецтвом і наукою, щоб привернути увагу до соціальних та екологічних проблем".

Alchemist має дві зірки Мішлен від 2020 року та увійшов до п'ятірки найкращих ресторанів світу 2023 року. Серед незвичних страв, які пропонує заклад, - сніжок зі смаком стиглого помідора та силіконова ложка у формі язика, яка під час облизуванні має смак аґрусу та гарбузового насіння.

Нагадаємо, апарат NASA врізався у астероїд і змінив його форму. Астрономи вивчають наслідки.

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