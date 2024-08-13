Найдорожча у світі запальничка коштує більше, ніж Ferrari – її вартість та фото

Виготовлена з 400 г чистого золота і прикрашена 152 сапфірами, Louis XIII Fleur de Parme визнана найдорожчою в світі запальничкою для сигар.

Про це пише Oddity Central.

Французький люкс-бренд S.T. Dupont почав роботу над цією запальничкою на особливе замовлення Стівена Ганга, гонконгського мільярдера, пристрасно захопленого французькою історією. У клієнта були дуже конкретні вимоги, тому представники компанії зрозуміли, що цей проєкт може бути виконаний лише особливим дизайнером з глибоким знанням французької культури та історії.

Роботу доручили принцесі Тані де Бурбон Парм – прямій спадкоємиці Людовіка XIII, а також відомій дизайнерці. Вона провела шість місяців, працюючи з командою з 80 майстрів, щоб створити унікальний витвір мистецтва, гідний звання "найдорожчої у світі запальнички для сигар".

Найдорожча у світі запальничка для сигар / Фото: Oddity Central

Натхненна стилем епохи Відродження/Бароко епохи короля Людовіка XIII, унікальна запальничка LOUIS XIII Fleur de Parme виконана у вигляді королівської золотої корони на декоративній підставці. Вона виготовлена із 400 грамів чистого золота та прикрашена 152 сапфірами загальною вагою 41 карат.

Представлена 2013 року, запальничка невдовзі була визнана Книгою рекордів Гіннесса найдорожчою в світі запальничкою для сигар, отримавши від покупця дивовижну ціну в 500 000 доларів. Через понад десять років вона, як і раніше, залишається найдорожчою у світі запальничкою для сигар.

Запальничка виявилася настільки популярною серед колекціонерів предметів розкоші, що компанія S.T. Dupont виготовила не менше 31 копії меншого розміру, які, як повідомляється, продавалися по 15 900 доларів кожна.

Цікаво, що S.T. Dupont також створив найдорожчу у світі запальничку. Запальничка Ligne 2 Champagne Lighter вперше потрапила до заголовків новин 2009 року, в основному через свою ціну ($79,461). Вона була зроблена з високоякісного поліуретану і мала корпус із 18-каратного білого золота, прикрашений 468 діамантами круглого огранювання.

Нагадаємо, найдорожчий у світі гамбургер, загорнутий у золото і прикрашений ікрою, обійдеться гурманам у 5000 євро. Його можна скуштувати у Нідерландах.

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