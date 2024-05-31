Найдорожча в світі гітара: інструмент легендарного музиканта продали за шалені гроші

Цей втрачений скарб, який зник безвісти понад 50 років тому, тепер є п'ятою найдорожчою гітарою, яка колись була продана.

Акустична гітара вокаліста культового гурту The Beatles Джона Леннона пішла з молотка за рекордні 2,85 млн доларів. Музичний інструмент продали на аукціоні у нью-йоркському Hard Rock Cafe.

Про це повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions.

"Гітара стала свідком зародження деяких з найулюбленіших пісень Леннона. Вона була "вірною супутницею" The Beatles на початку кар'єри, на ній грали в прокурених пабах і тісних студіях звукозапису. Вона відіграла ключову роль у формуванні звучання, яке визначило життя цілого покоління", – зазначили аукціоністи.

У Julienʼs Auctions додали, що тепер новий власник культового музичного інструменту "зберігатиме частинку душі Леннона та зв'язок з творчою енергією", яка змінила життя мільйонів фанатів The Beatles.

Джон Леннон придбав гітару Framus Hootenanny 1964 року. Відомо, що під час запису альбомів The Beatles "Help!" (1965) та Rubber Soul (1965) на ній грав не тільки Леннон, а й інший учасник гурту, соло-гітарист Джордж Гаррісон.

Після запису цих альбомів Леннон позбувся гітари, подарувавши її Гордону Воллеру з компанії Peter & Gordon, для якої Леннон і Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер віддав інструмент своєму менеджеру, який закинув гітару на горище у своєму будинку і забув про неї більш ніж на 50 років.

"Ми тісно співпрацювали з музикантом, автором та експертом Beatles Gear Енді Баб'юком, щоб підтвердити, що ця Hootenanny, серійний номер 51083, дійсно є гітарою Джона Леннона", – повідомили в аукціонному домі.

Нагадаємо, Джон Леннон заснував рок-гурт The Beatles у 1959 році. На початку 60-х Beatles були на вершині слави, а в одному з інтерв'ю Леннон заявив, що вони стали "популярнішими за Ісуса".

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