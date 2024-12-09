Найдорожча ялинка у світі: що відомо та який вигляд має прикраса за 5,5 мільйона доларів – фото

У Німеччині відкрили найдорожчу у світі ялинку.

Про це пише The Sun.

Це золоте чудовисько заввишки 3 м і коштує 5,5 мільйона доларів.

Позолочений велетень, виготовлений мюнхенською компанією Pro Aurum, виготовлений із 2 024 золотих монет Віденської філармонії.

Ялинка важить понад 60 кілограмів і прикрашена 24-каратною золотою монетою замість традиційної зірки чи ангела.

Бенджамін Сума, речник Pro Aurum, високо оцінив це творіння: "Золота ялинка приголомшливо ілюструє це позачасове значення дорогоцінного металу".

Найдорожча ялинка у світі / Фото: NF/newsX

Але поки компанія святкує своє мерехтливе досягнення, інші називають це абсурдом.

Найдорожча ялинка у світі / Фото: NF/newsX

У Pro Aurum кажуть, що ялинка призначена для демонстрації неминущої цінності золота, а не для запрошення потенційних покупців.

Найдорожча ялинка у світі / Фото: NF/newsX

Це не перший випадок, коли різдвяна ялинка спричиняє суперечки чи недовіру. Надувна ялинка "Секс-іграшка" в Парижі 2014 року – один із яскравих прикладів. Надувне "дерево", встановлене на Вандомській площі, можливо, було задумане як витвір сучасного мистецтва, але його дивовижна схожість із секс-іграшкою принесла йому прізвисько "дерево з анальних пробок". Витвір американського художника Пола Маккарті зазнав широкої критики та вандалізму, що спричинило дискусії про мистецькі кордони. Маккарті, відомий своїми провокаційними роботами, такими як статуя "Санта-Клауса" в Роттердамі, яку ще називають "гномом з прищіпок", захищав свою роботу, але паризьку публіку це далеко не переконало.

2012 року абстрактна "Аптечна" ялинка в Брюсселі спричинила широкий резонанс. Прихильники різдвяних традицій були шоковані, коли футуристична світлова інсталяція замінила звичну для міста сосну на Гран-Плас. Критики звинуватили чиновників у політкоректності, стверджуючи, що кубики, які світяться, є поступкою нехристиянським групам. У той час як одні оцінили модерністський стиль і нічні світлові шоу, інші глузливо прозвали його "Аптекою", кажучи, що він нагадує аптечний зелений хрест.

Нагадаємо, у Києві в день Святого Миколая запалили вогні на головній ялинці країни. Цьогорічна ялинка на Софійській площі – білосніжна, вона заввишки 15 метрів.

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