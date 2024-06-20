Найдорожчий гамбургер на планеті: скільки коштує страва, вкрита золотом і залита ікрою (фото)

Найдорожчий у світі гамбургер, загорнутий у золото і прикрашений ікрою, обійдеться гурманам у 5000 євро.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннесів.

Найдорожчу страву в меню ресторану The Daltons у місті Воортуйзен, провінція Гелдерланд, Нідерланди, ввів шефкухар Роберт Ян Де Веен 2021 року.

Ціна страви під назвою "Золотий хлопчик" еквівалентна 5967 доларам США. Така шалена ціна пояснюється високою якістю інгредієнтів, які Роберт використав для його створення.

Ідея з'явилася у нього під час пандемії Covid-19, коли його ресторан був змушений зачинитись для відвідувачів. Хоча люди не могли сісти, щоб поїсти, працівники все ще подавали їжу на винос, і одного вечора, коли Роберт був у ресторані, щоб допомогти навчити нового менеджера, він натрапив на допис у Facebook про найдорожчий гамбургер.

Той гамбургер був дорогим через свій великий розмір, і Роберт вирішив кинути собі виклик і приготувати гамбургер стандартного розміру, який міг би побити рекорд.

Найдорожчий у світі гамбургер / Фото: guinnessworldrecords.com

Створюючи рецепт з нуля, Роберт прагнув розробити бургер, який був би не лише дорогим, але й насиченим на смак. Булка готується з використанням шампанського Dom Pérignon, злегка підсмажена, але все ще м'яка всередині, і вкрита сусальним золотом. Сам бургер готується з соковитої яловичини вагю і прикрашається королівським крабом та ікрою. До складу також входять кільця цибулі, які обвалюють у шампанському.

Найдорожчий у світі гамбургер / Фото: guinnessworldrecords.com

Його смак описують як солодкий, кислий, солоний, гіркий та умамі, що означає, що він має приємний пікантний аромат.

Він сказав про створення страви: "Було декілька викликів, не буду брехати. Але перший великий виклик полягав у тому, як зробити так, щоб цей бургер був чудовим на смак? Я маю на увазі, що легко просто взяти декілька дуже дорогих інгредієнтів і покласти їх на бургер. Але для мене було дуже важливо, щоб він був ще й чудовим на смак. Я хотів побачити, як далеко ми можемо зайти, як багато ми можемо в нього покласти – і при цьому переконатися, що п'ять смаків перебувають в ідеальній гармонії. Другим великим викликом був вибір інгредієнтів. Наприклад, деякі інгредієнти, що входять до складу гамбургера, зазвичай недоступні в Нідерландах, але мені дуже допомогли мої постачальники".

Найдорожчий у світі гамбургер / Фото: guinnessworldrecords.com

Роберт каже, що його друзі, сім'я та співробітники згуртувалися навколо нього, і реакція громадськості на запуск гамбургера була чудовою.

Він використав бургер не лише для того, щоб здійснити свою дитячу мрію – стати рекордсменом Книги рекордів Гіннеса, але й для того, щоб привернути увагу до проблеми бідності в Нідерландах. Шефкухар пожертвував усі 5000 євро з першого проданого бургера "Золотий хлопчик" до місцевого продовольчого банку.

Найдорожчий у світі гамбургер / Фото: guinnessworldrecords.com

На ці гроші було виготовлено 1000 продуктових наборів для сімей, які потребували допомоги.

Нагадаємо, "найдорожча у світі вечеря" коштує майже 500 тисяч доларів на особу. Щоб її скуштувати, потрібно полетіти у космос.

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