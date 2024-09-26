Найдорожчий рис у світі: назва, скільки коштує та в чому його особливість

Kinmemai Premium – це добірка ремісничого рису ручного відбору, який Книга рекордів Гіннеса визнала найдорожчим у світі – 109 доларів за кілограм.

Про це пише Oddity Central.

Вироблений японською компанією Toyo Rice Corporation, цей ексклюзивний сорт рису складається з вручну відібраних зерен п'яти сортів відзначених нагородами японських сортів рису, витриманих протягом шести місяців з використанням запатентованої технології витримки рису, розробленої компанією понад 17 років тому.

Вважається, що рис Kinmemay Premium має вищу поживну цінність порівняно зі звичайним рисом, а також чудовий горіховий смак. Самі зерна мають вигляд як крихітні діаманти завдяки запатентованому процесу полірування, який видаляє лише неїстівний восковий шар.

Цей рис може похвалитися неперевершеною поживною цінністю, оскільки містить у 6 разів більше ліпополісахаридів (ЛПС) – природного підсилювача імунної системи, який допомагає підтримувати здоров'я і боротися з хворобами, ніж звичайний білий рис, а також в 1,8 рази більше клітковини і в сім разів більше вітаміну B1. Він нешліфований, тобто його не потрібно мити перед приготуванням, і має унікальний аромат та солодкий смак.

Зерна рису Kinmemai Premium, до складу якого входять такі цінні сорти рису, як Koshihikari та Pikamaru, відбираються вручну фахівцями корпорації Toyo, а фермерам платять приблизно у вісім разів більше за звичайну ціну, щоб вони обирали лише найкращі зерна. Це частково пояснює шалено високу ціну найдорожчого в світі рису.

Рекламований як "найкращий у світі рис", Kinmemai Premium продається у 140-грамових пакетах за ціною близько 120 доларів за кілограм. 2016 року він встановив світовий рекорд "найдорожчого рису" з ціною $109 за кілограм, але відтоді інфляція підняла ціну ще більше. Спочатку доступний лише для японського ринку, Kinmemai Premium тепер продається і в Сінгапурі.

Рис не підходить для приготування суші, оскільки в ньому бракує необхідного крохмалю. Щоб повністю оцінити його солодкий, горіховий смак, рекомендується використовувати його для простих японських страв, таких як охадзуке та тамаго каке гохан.

Нагадаємо, японські гриби мацутаке – найдорожчі у світі. Сягаючи 1000 доларів за кілограм, вони конкурують з трюфелями і вважаються одним з найцінніших інгредієнтів японської кухні.

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