Найдорожчий сир у світі продано на аукціоні: відома шалена сума (фото)

Іспанський сир із пліснявою кабралес побив рекорд найдорожчого сиру за всю історію після того, як його продали на аукціоні за 32 000 доларів на місцевому сирному фестивалі.

Про це пише nypost.com.

Одне колесо вагою 2,1 кг напівтвердого, гострого молочного продукту, що дозріває в гірських печерах Астурії на півночі Іспанії, пішло з молотка за 30 000 євро (32 408,10 доларів США), встановивши новий світовий рекорд Гіннеса.

Це сталося після того, як його було названо найкращим кабралесом року на 51-му щорічному конкурсі сирів у Лас-Аренасі, на якому він щороку продається з аукціону.

Хліб з ароматом умамі був проданий Івану Суаресу, власнику ресторану El Llagar de Colloto недалеко від Ов'єдо, який сказав, що "пристрасть до землі" та "робота сироварів" надихнули його підняти ціну.

Найдорожчий сир у світі / Фото: Newsflash

Він також купив попередній сир, занесений до Книги рекордів Гіннеса, ще один сир кабралес, проданий 2019 року за 20 500 євро (22 129 доларів США).

Надмірна ціна цього сиру частково пояснюється виснажливим процесом його виготовлення. Спочатку виробник бере сире коров'яче молоко або суміш коров'ячого, овечого та козячого молока, а потім витримує його не менше чотирьох місяців у гірських печерах регіону Кабралес у національному парку Пікос-де-Еуропа.

Сир-переможець дозрівав у печері заввишки 1400 метрів при температурі 7 градусів протягом "мінімум восьми місяців".

Найдорожчий сир у світі / Фото: Newsflash

Після витримки молочний продукт протягом години транспортують вниз горою до найближчої дороги, після чого продають за ціною близько 30–35 доларів за близько кілограм.

Фактично, цей приголомшливий синій колір часто використовується для прикраси гігантських шматків яловичини, таких як чизстейк Філадельфія.

Поки що невідомо, чи планує хтось використати його, щоб перевершити найдорожчий у світі бургер, який 2021 року був проданий у Нідерландах за 5964 долари.

Нагадаємо, у США дівчина купила за 2 долари намисто, яке виявилося втраченим витвором мистецтва. Стало відомо, скільки воно насправді коштує.

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