Найдорожчий у світі комікс: у США продали рідкісний екземпляр про пригоди Супермена

Комікс про Супермена повернув собі звання найдорожчого у світі, коли був проданий на аукціоні у півтора раза дорожче за примірник про Людину-павука.

Перший випуск коміксу, який у 1938 році познайомив світ із Суперменом, придбав на аукціоні анонімний колекціонер за шалені гроші. Він заплатив за комікс рекордні 6 мільйонів доларів.

Про це пише Associated Press.

Аукціонний дім Heritage Auctions заявив, що перший випуск про пригоди Супермена став найдорожчим коміксом в історії, який продали на аукціоні.

Довгі роки Action Comics #1 вважався найдорожчим коміксом у світі. Але два роки тому це звання перейшло до Amazing Fantasy #15. Примірник коміксу з серії пригод Людини-павука було продано за 3,6 млн доларів.

На думку організаторів аукціону, Action Comics #1 є "найважливішим коміксом із коли-небудь опублікованих".

"Супермен, який вперше зʼявився у весняному номері 1938 року, залишається надзвичайно схожим на версію, яку досі можна побачити в коміксах і по телевізору сьогодні", – заявили організатори торгів.

Відомо, що наразі збереглося лише 100 примірників першого випуску Action Comics #1, хоча його тираж у видавництві National Allied Publications становив 200 000.

Аукціон коміксів Heritage Auctions тривав чотири дні, протягом яких було продано рідкісних коміксів про відомих супергероїв на суму понад 28 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у США на аукціон виставили рештки морського чудовиська. Скам'янілості поки не можуть конкурувати за ціною з творами мистецтва, але їхня вартість постійно зростає.

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