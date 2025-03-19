Найдорожчий у світі собака – перша унікальна порода: за яку суму продали пухнастого (фото)

Цуценя народилося в США та переїхало жити до Індії.

Найдорожчий у світі та унікальний собака був проданий за 5,7 мільйона доларів.

Про це повідомляє The Sun.

Будучи першим у своєму роді, цей пес – щось середнє між справжнім вовком і кавказькою вівчаркою.

Індійський любитель собак заплатив великі гроші за "вовкодава" за окликом Кадабомб Окамі, якого називають найрідкіснішим собакою у світі.

Це екстравагантне цуценя народилося в США, йому лише вісім місяців, але вже важить понад 75 кг і має зріст 76 см.

Будучи частково вівчаркою, в глибині душі Окамі належить до охоронних порід, відомих своїми захисними інстинктами та інтелектом, до яких "ніколи не слід ставитися легковажно". Тож Окамі буде хорошим сторожовим псом.

Пес Кадабомб Окамі / Фото: YouTube @ Tv9 Kannada

Розкішне цуценя було продане в лютому 51-річному Сатішу з Бенгалора, столиці південного індійського штату Карнатака. Чоловік має понад 150 різних порід собак.

Пес Кадабомб Окамі / Фото: My Nature India Foundation

"Я витратив 50 мільйонів рупій на купівлю цього цуценяти, тому що я люблю собак і мені подобається мати унікальних собак і представляти їх в Індії", - сказав Сатіш.

Приїзд Окамі до Індії, безумовно, спричинив великий ажіотаж. Одне відео з ним на червоній доріжці кінопрем'єри, на яку Сатіш привів його, зібрало 3 мільйони переглядів в Інтернеті, стверджує заводчик.

Ентузіаст припинив розводити собак близько десяти років тому, але тепер він заробляє гроші, демонструючи своїх собак-зірок перед захопленим натовпом, заробляючи від 2800 доларів за 30 хвилин до 11 700 доларів за п'ять годин.

"Я витратив гроші на цих собак, тому що вони рідкісні. Крім того, я отримую достатньо грошей, тому що людям завжди цікаво на них дивитися", - пояснює Сатіш. "Вони роблять селфі та фотографуються. Ми з собакою привертаємо більше уваги, ніж актор на кіносеансі, ми обидва притягуємо натовп".

Пес Кадабомб Окамі / Фото: My Nature India Foundation

Сатіш також є власником рідкісного чау-чау, породи, що нагадує китайську червоно-білу панду, яку він купив минулого року приблизно за 3,25 мільйона доларів.

На щастя, про всіх цих собак добре піклуються – вони живуть на фермі площею 2,8 га, де кожна з них має кімнату розміром 6 на 6 м, яка слугує їм за будку.

"У них достатньо місця, щоб гуляти і бігати. Їх доглядають шестеро людей", - каже власник. "Їм не потрібен кондиціонер, оскільки в місті прохолодна погода, але про них добре піклуються".

Нагадаємо, названо найкрасивішого собаку в світі за версією науки. Експерти використали правило золотого перетину.

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