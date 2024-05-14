Найдовша пряма дорога у світі: де розташована та скільки км доведеться їхати без жодного повороту

Ділянка шосе довжиною 240 км, що з'єднує два міста в Саудівській Аравії, має титул найдовшої прямої дороги у світі.

Про це пише Oddity Central.

Шосе 10 простягається на 1 474 км, з'єднуючи місто Аль-Дарб на південному заході з Аль-Батою на сході. Це досить жвава дорога, якою здебільшого їздять вантажівки, що перевозять товари від одного кінця країни до іншого, але найбільше вона відома своєю 240-кілометровою ділянкою через пустелю Руб-аль-Халі.

Цей конкретний об'єкт інфраструктури спочатку був побудований як приватна дорога для короля Фахда, але відтоді, як вона стала частиною державної дорожньої системи, вона претендує на рекорд Гіннеса як найдовша пряма дорога в світі, також відома як "найнудніша дорога в світі", через повну відсутність поворотів, майже повністю рівнинну місцевість і одноманітне оточення.

Ділянка шосе 10, що з'єднує шосе 75 в районі Харадха з шосе 95 на заході Саудівської Аравії, пронизує пустелю прямою лінією протягом 240 км, а потім злегка вигинається перед містом Аль-Бата, неподалік від узбережжя Перської затоки і кордону з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Книга рекордів Гіннеса повідомляє, що цей надпрямий відрізок дороги можна проїхати приблизно за дві години.

Нагадаємо, у Коста-Риці є невелика гірська печера, відома як "печера смерті", оскільки будь-яка істота, що потрапляє до неї, помирає. Вхід до цього маленького підземелля – майже миттєва смерть, оскільки всередині вона наповнена отруйним чадним газом.

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