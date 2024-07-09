Найдовша справа про розшук людини: що відомо про чоловіка, який зник на Геловін 97 років тому

Його зникнення все ще значиться в системі зниклих безвісти та непізнаних осіб, де його поточний вік вказаний як 164 роки.

Майже сто років тому зник американець, але справа досі не розкрита.

Про це повідомляє Daily Star.

Марвін Кларк зник на Геловін 1926 року. Батько збирався відвідати свою дочку Сінді у Портленді 30 жовтня, але так і не дістався до її роботи, готелю. Його зникнення відоме як найстаріша справа про зникнення людини у Сполучених Штатах, що діє.

У день зникнення 69-річний чоловік був одягнений у темний костюм та штани. Свідки стверджували, що вони помітили його на автовокзалі в Портленді, проте він ніколи не зв'язувався щодо цього ні з ким зі своєї родини.

Повідомляється, що через тиждень після його зникнення дружина Марвіна отримала листівку з Вашингтона, яка, як стверджується, була надіслана ним. Вважалося, що він був у цьому районі від 2 до 3 листопада.

Марвін страждав на параліч і тому не міг правильно користуватися правою рукою і накульгував – так що на той час вважалося, що ці відмінності допоможуть у спостереженнях.

Марвін Кларк / Фото: The Colombian

Сідні, яка не знала, що її батько планував відвідати її, запропонувала 100 доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти Марвіна.

Справа була припинена через декілька тижнів, коли лісоруби знайшли тіло. Скелет не вдалося одразу ідентифікувати, але поруч із тілом були предмети, які, ймовірно, належали Марвіну – кишенькові годинники, шкіряні туфлі, окуляри та пенні 1919 року.

Однак 2018 року ця лінія пошуку виявилася хибною, коли праправнучка Марвіна та її син надали зразки ДНК, щоб перевірити, чи збігаються вони. Однак цього не сталося, і через це зникнення Марвіна залишається загадкою, як і особистість знайденого скелета.

Справа Марвіна залишається в силі в Національній системі зниклих безвісти та непізнаних осіб, де його "поточний вік" вказано як "164 роки".

Нагадаємо, син дізнався, що його мама вбивця після пошуку її імені в Google. Його виховували тітка і дядько, і він бачився з мамою двічі на рік.

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