Найдовше сонячне затемнення століття наближається – хто побачить неймовірне явище

Найтриваліше повне сонячне затемнення ХХІ століття відбудеться 2 серпня 2027 року – воно триватиме 6 хвилин і 23 секунди

2 серпня 2027 року відбудеться найтриваліше повне сонячне затемнення 21 століття, яке триватиме 6 хвилин і 23 секунди.

Forbes повідомляє, що це явище охопить шляхом довжиною 15,227 км, проходячи через кілька країн і континентів, включно з Іспанією, Північною Африкою та Аравійським півостровом.

Затемнення розпочнеться в Атлантичному океані, перетне Гібралтарську протоку, а потім пройде через південну частину Іспанії, Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, і Єгипет. Найбільша тривалість затемнення буде спостерігатися в Єгипті, де Сонце зникне з неба на максимальний час у найвищій точці небосхилу. Подія завершиться на території Саудівської Аравії, Ємену та, нарешті, у Сомалі, перед тим як зникне в Індійському океані біля островів Чагос.

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Загальна очікувана ясність погоди уздовж маршруту робить це затемнення ідеальним для спостережень і вчених досліджень, а також надає унікальну можливість мільйонам людей стати свідками цієї рідкісної та захопливої астрономічної події.

Попереднє повне сонячне затемнення у 2024 році тривало 4 хвилини та 28 секунд.

Нагадаємо, що телескопи на Землі зафіксували ознаки існування інопланетного життя.

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