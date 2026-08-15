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Шрідхар Чіллал з Індії зробив свою ліву руку однією з найбільш незвичайних у світі.

Протягом десятиліть він відрощував нігті, доки не встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса за найдовші нігті на одній руці за всю історію.

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Шульги самі по собі є меншістю: за різними оцінками, вони становлять близько 10% населення світу. Однак у випадку Чіллала саме ліва рука стала його головною відмінною рисою.

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17 листопада 2014 року Шрідхар Чіллал офіційно встановив рекорд за найдовші нігті на одній руці. Вимірювання проводили в місті Пуна, штат Махараштра, Індія.

Загальна довжина п’яти нігтів на його лівій руці становила 909,6 см — майже 9,1 метра. Це приблизно відповідає висоті триповерхового будинку.

Для встановлення рекорду кожен ніготь виміряли окремо. Результати виявилися такими:

мізинець — 179,1 см;

безіменний палець — 181,6 см;

середній палець — 186,6 см;

вказівний палець — 164,5 см;

великий палець — 197,8 см.

Шрідхар Чіллал / © Guinness World Records

Найдовшим виявився ніготь на великому пальці — майже два метри.

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Історія почалася ще 1952 року, коли Шрідхар був дитиною. Один із його друзів випадково зламав довгий ніготь їхнього вчителя.

Учитель тоді сказав хлопцям: «Якщо ви не відростите довгі нігті, ви ніколи не зрозумієте, якої обережності потрібно дотримуватися, щоб їх не зламати».

Ця фраза перетворилася для Шрідхара на своєрідний виклик. Хлопці почали відрощувати нігті, щоб перевірити, у кого вони стануть найдовшими.

Тоді 16-річний Шрідхар навряд чи міг уявити, що цей дитячий експеримент перетвориться на справу всього його життя.

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У міру того як нігті ставали дедалі довшими, вони почали створювати Чіллалу чимало побутових труднощів. Наприклад, коли він працював фотографом, користуватися звичайною камерою було практично неможливо.

Йому довелося використовувати спеціальну ручку, конструкцію якої адаптували до довжини його нігтів.

Попри незручності, Шрідхар продовжував свій незвичайний експеримент протягом десятиліть. У результаті він прожив 66 років із нігтями, які стали найдовшими у світі на одній руці.

Шрідхар Чіллал / © Guinness World Records

Однак у липні 2018 року він зрештою вирішив їх обрізати.

Для Чіллала це було непросте рішення. За роки він звик до уваги, яку привертали його нігті, а встановлення світового рекорду стало одним із головних досягнень його життя.

Одного разу він сказав: «Після того, як мене визнали в «Книзі рекордів Гіннеса», я відчув, ніби досягнув найбільшої мети у своєму житті».

При цьому рекорд за найдовшими нігтями на одній руці був не єдиним досягненням Шрідхара. Він також став рекордсменом за найдовший окремий ніготь у світі.

Цей титул він отримав завдяки нігтю на великому пальці. У закрученому вигляді його довжина була приблизно такою, як висота стандартного дверного отвору.

Після того як Чіллал нарешті обрізав свої нігті, його незвичайна історія не завершилася. Навпаки, частина його рекорду залишилася назавжди.

Його зрізані нігті виставили в музеях мережі Ripley’s Believe It or Not! у Нью-Йорку та Амстердамі.

Шрідхар Чіллал / © Guinness World Records

Але Шрідхар — далеко не єдина людина, яка перетворила довгі нігті на світовий рекорд.

Серед сучасних рекордсменок особливо виділяється Діана Армстронг зі США. Вона володіє титулами за найдовші нігті на обох руках серед жінок, а також за найдовші нігті на обох руках за всю історію серед жінок.

Загальна довжина її нігтів становить 1306,58 см. Діана не стригла їх від 1997 року.

2024 року Армстронг увійшла до списку GWR ICON, отримавши визнання за свої надзвичайно довгі та яскраво оформлені нігті.

Ще один рекорд встановив художник Лю Конг Хюен із В’єтнаму. Він відрощує нігті вже 34 роки. 15 січня 2025 року чоловік встановив рекорд «Гіннеса» за найдовші нігті на обох руках серед чоловіків.

Його нігті виросли настільки, що почали закручуватися один навколо одного. Їхня загальна довжина становить 594,45 см.

Для порівняння, це приблизно відповідає висоті дорослої жирафи.

Нагадаємо, індійка відростила волосся майже до 3 метрів та побила світовий рекорд українки.

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