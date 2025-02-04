Найдовший і найглибший у світі підводний тунель коштуватиме $1,9 мільярда: де його побудують (фото)

Норвегія розкрила свої плани щодо будівництва нового підводного мегатунелю. Цій країні вже належить рекорд найдовшого тунелю у світі – тунель Лердал, який простягається на понад 24 км. Тунель будувався п'ять років і з'єднує муніципалітети Лердал і Аурланд. Прохід настільки довгий, що людям, які його проєктували, довелося вигадати заходи проти клаустрофобії, щоб запобігти паніці під час подорожі.

Але Лердальський тунель незабаром буде затьмарений наступним проєктом Норвегії – підводним мегатунелем довжиною понад 25 км, будівництво якого коштуватиме більш ніж 1,9 мільярда доларів, повідомляє The Independent.

Тунель буде не лише найдовшим у світі, але й найглибшим, оскільки його максимальна глибина сягатиме 396 м.

Проєкт відомий під назвою Rogfast і з'єднає райони Рандаберг і Бокн між собою.

У Норвегії побудують найдовший і найглибший тунель / Фото: Norwegian Public Roads Administration/Norconsult

Наразі країна значною мірою покладається на свою прибережну автомагістраль E39, яка пролягає від Тронхейма на крайній півночі до Крістіансанда на півдні. Подорож між двома містами займає 21 годину, але Rogfast скоротить цей час на 11 годин.

Кажуть, що знадобиться лише близько 35 хвилин, щоб дістатися від одного кінця тунелю до іншого. Як повідомляється, його використання коштуватиме водіям 37 доларів.

У Норвегії побудують найдовший і найглибший тунель / Фото: Norwegian Public Roads Administration/Norconsult

Нинішній маршрут переривається сімома поромними переправами, які часто затримуються через погану погоду.

Говорячи про плани Норвегії, Оддвар Каармо, керівник проєкту Rogfast, сказав: "Порт Мортавіка є досить відкритим, і взимку пороми іноді змушені перенаправлятися до іншого порту. Після завершення будівництва тунелю нам не доведеться покладатися на гарну погоду, щоб утримувати дороги відкритими. Приблизно через пів року після останнього буріння і вибуху ми повинні здати проєкт, тому нам доведеться виконувати багато роботи одночасно. Це більше про логістику, ніж про прокладання тунелю".

Очікується, що будівництво буде завершено 2033 року.

Нагадаємо, найдовший у світі підвісний міст з'єднує Європу з Азією. Міст простягається між двома континентами, а проїзд ним займає лічені хвилини.

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