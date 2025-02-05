Найдовший у світі автомобіль має 26 коліс, басейн і вертолітний майданчик – фото

Найдовший у світі автомобіль має довжину понад 30 метрів.

Побудований із шести лімузинів Cadillac El Dorado 1976 року випуску, The American Dream має достатній внутрішній простір, щоб вмістити до 75 осіб, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Спочатку побудована 1986 року відомим колекціонером і кастомайзером Джеєм Орбегом, "Американська мрія" мала довжину "всього" 18,28 метра і пару двигунів V8, один спереду, а інший ззаду. Пізніше Орберг подовжив свій унікальний автомобіль до колосальних 30,5 метра у довжину.

Книга Гіннеса визнала "Американську мрію" найдовшим автомобілем у світі 1986 року. Гігантський лімузин з'явився на обкладинках декількох журналів, в телевізійних шоу і навіть у фільмах, але за його стрімким злетом до слави послідувало різке падіння популярності. Зрештою, він десятиліттями стояв покинутим на складі в Нью-Джерсі, поки пара автолюбителів не купила його і не відновила його колишню славу.

Сьогодні "Американська мрія" повернулася до свого гламурного вигляду, з 26 новими колесами, свіжим шаром білої фарби і декількома додатковими сантиметрами, доданими до її і без того приголомшливої довжини, завдяки зусиллям Майкла Дезера і Майкла Меннінга, які знайшли її в Інтернеті і вирішили купити і відреставрувати. Вони інвестували чималі кошти, але результат того вартував.

"Вперше я знайшов машину на виставці кузовів у Нью-Джерсі, і це було сміття. Вона була вкрита графіті, вікна були розбиті, шини спущені, але я все одно закохався в неї. Я сказав: "Я куплю цю машину, привезу її назад і відреставрую", - розповів Майкл Меннінг в інтерв'ю.

Найдовший у світі автомобіль / Фото: Guinness World Records

Із довжиною 30,54 метра The American Dream є найдовшим автомобілем у світі, але його неймовірна довжина – лише одна з багатьох речей, які роблять його особливим. У цьому наддовгому лімузині є велике водяне ліжко, басейн із трампліном, джакузі та ванна, поле для мінігольфу і навіть функціональний вертолітний майданчик для невеликого гелікоптера. Меннінг каже, що в ньому достатньо місця для комфортного розміщення до 75 дорослих пасажирів.

Найдовший у світі автомобіль / Фото: Guinness World Records

Хоча найдовший у світі автомобіль технічно функціональний, їздити на ньому можна лише прямими дорогами. На більшості доріг безпечно розвернути 30-метрову машину неможливо, тому "Американською мрією" не надто часто їздять. Це виставковий автомобіль, і ви можете помилуватися ним зблизька в автомузеї Dezerland Park Orlando в Орландо, штат Флорида, США.

Нагадаємо, інженер перетворив старий мотоцикл на найшвидший у світі пенні-фартинг. Винахіднику знадобилося сотні годин на перетворення 20-річного мотоцикла.

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