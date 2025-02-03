Найдовший у світі підвісний міст з'єднує Європу з Азією: де він побудований (фото)

Мости значно полегшують транспортне сполучення, зменшують час у дорозі та сприяють економічному розвитку регіонів. Визначити точну кількість мостів у світі складно через їхню велику кількість та різноманітність. Втім, точно можна сказати, що їх існує сотні тисяч різних типів і розмірів, від невеликих пішохідних переходів до величезних інженерних споруд. Так, найвищим мостом у світі є Бейпаньцзян, що височіє на 565 метрів над долиною річки Бейпан, Китай. А найдовший підвісний міст з'єднує Європу з Азією і скорочує час у дорозі на колосальні 93 відсотки.

Як пише Unilad, турецькі чиновники побудували найдовший у світі підвісний міст Чанаккале 1915-го, який тягнеться від північного заходу Туреччини через протоку Дарданелли – водну протоку, що з'єднує Егейське і Мармурове моря. Міст з'єднує місто Геліболу в європейській частині Туреччини з містом Лапсекі, розташованим в азійському регіоні країни.

Це означає, що він з'єднує два континенти за допомогою асфальту і скасовує необхідність 90-хвилинного переправлення на інший бік. Тепер туристи, мандрівники та пасажири можуть дістатися іншого берега лише за шість хвилин.

Попри посилання на 1915 рік, будівництво мосту розпочалося 2017-го і його було відкрито для пасажирів у березні 2022 року.

Міст Чанаккале 1915 / Фото: Getty Images

Турецька влада використала історично важливу дату в назві мосту, щоб вшанувати важливу перемогу Османської імперії в Першій світовій війні, яка спричинила ланцюг подій, що врешті-решт призвели до проголошення Турецької Республіки 1923 року.

І це не єдиний натяк на історію Туреччини в будівництві мосту, оскільки його 2023-метрова ділянка віддає данину поваги 2023 року, коли країна святкувала сторіччя заснування Турецької Республіки.

Навіть висота мосту має певний сенс: 318 метрів символізує дату 18 березня, коли Туреччина вшановує пам'ять солдатів, загиблих під Галліполі.

Хай там як, підвісний міст простягається на 2023 метри, що означає, що він на 32 метри перевершує знаменитий японський міст Акаші Кайкьо, збудований 1998 року.

Турецький міст також коштував недешево – 2,7 мільярда доларів.

Міст Чанаккале 1915 / Фото: Getty Images

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому немає мостів в інших ключових точках на Землі, то фахівці зважували на це питання. Наприклад, вони відповідали, чому немає мосту через Амазонку, яка має довжину 6400 км. У розмові з Live Science Вальтер Кауфманн, завідувач кафедри будівельної інженерії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, сказав, що пояснення просте: "Немає достатньо нагальної потреби в мості через Амазонку". Попри свою довжину, багато районів, розташованих поблизу річки, є малонаселеними. Як наслідок, немає жодної великої дороги, з якою міг би з'єднатися міст.

Нагадаємо, що відомо про найдовший у світі мегатунель, що з'єднує два міста Європи. На його будівництво знадобилося 140 мільйонів євро.

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