Найдовший у світі велосипед, на якому можна їздити: яка його довжина (фото)

Восьмеро ентузіастів-інженерів із Нідерландів створили найдовший у світі велосипед.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Його неймовірна довжина становить 55,16 метра, що приблизно дорівнює довжині двох синіх китів або чотирьох двоповерхових автобусів.

Попередній рекорд був встановлений 2020 року Берні Раяном (Австралія), довжина велосипеда якого становила 47,5 м.

Команду очолив 39-річний Іван Шальк, який планував це від дитинства. Він сказав: "Я думав про цю ідею роками. Одного разу мені подарували Книгу рекордів Гіннеса, в якій я натрапив на цей рекорд".

Найдовший у світі велосипед / Фото: guinnessworldrecords.com

За останні 60 років цей рекорд був побитий багато разів. Вперше він був встановлений 1965-го на велосипеді, побудованому в Кельні, Німеччина, розміром 8 м. Попередніми рекордсменами були люди з різних країн – Нової Зеландії, Італії, Бельгії, Австралії та дві команди з Нідерландів.

Маючи досвід будівництва карнавальних конструкцій, Іван взявся за цей проєкт 2018 року, щоб заповнити свій вільний час. Потребуючи допомоги у створенні велосипеда-бегемота, він шукав членів команди на місцевому карнавалі у своєму рідному селі Прінсенбек.

"Прінсенбек відомий своїми волонтерами та високим рівнем технічної зайнятості", - каже Іван. "Ви можете зависати перед телевізором, але ми тут, у Прінсенбеку, не такі. Ми володіємо технічними знаннями і хочемо застосувати їх максимально".

Команда, яка працювала над велосипедом / Фото: guinnessworldrecords.com

Створення велосипеда було довгим процесом, перерваним майже на два роки пандемією COVID-19. Передня та задня частини були виготовлені власними силами, тоді як центральна частина була придбана у компанії, яка виробляє довгі сталеві конструкції.

Для цілей цього рекорду велосипед визначається як педальний транспортний засіб з двома колесами, розташованими одне за одним, керований за допомогою керма, прикріпленого до переднього колеса.

Найдовший у світі велосипед / Фото: guinnessworldrecords.com

Роки розрахунків і будівництва увінчалися офіційною спробою встановлення рекорду, коли двоє з команди – один спереду за кермом, а інший ззаду на педалях – проїхали 100-метрову дистанцію, щоб здобути титул Книги рекордів Гіннеса.

Вони також встановили ще один рекорд на найдовший велосипед для тандему, додавши більше педалей і подолавши дистанцію з декількома гонщиками.

"Ми нічого не залишили на волю випадку з точки зору безпеки", - каже Іван. "Це видно, наприклад, з того, що велосипедисти перебувають не зовні конструкції, а всередині неї".

Тепер велосипед буде виставлено у краєзнавчому музеї Прінсенбека.

Нагадаємо, раніше пара друзів із Франції побудувала найвищий у світі велосипед для їзди. Його висота становить 7,77 метра.

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