Найдовший будинок в світі розташований в Україні: розповідаємо у якому місті

Найдовший будиунок у світі// фото: lutsk-day.com/beehive-house

Найдовший житловий будинок у світі знаходиться в Україні, у місті Луцьк. Ця унікальна споруда відома під назвою «будинок-вулик» або «велика китайська стіна» і є одним із найбільших архітектурних досягнень світу за довжиною. Його загальна довжина з урахуванням численних відгалужень сягає майже 2,8 кілометра (2775 метрів), а основна вісь становить близько 1,75 кілометра.

Комплекс складається з 38–40 будинків різної поверховості, а загальна кількість під’їздів становить близько 120–156. У цих понад 3000 квартирах проживає близько 10 тисяч мешканців, що робить цей будинок справжнім «містом у місті» з власною внутрішньою інфраструктурою, дитячими майданчиками, дворами і магазинами.​

Історія будівництва та архітектори найдовшого будинку у світі

Будівництво тривало понад 11 років — з 1969 по 1980 рік. Споруда була реалізована у період радянського модернізму, що проявлявся в новаторських проектах житлових комплексів того часу. Цей унікальний архітектурний стиль поєднує великі масштаби з функціональністю.

Архітектура комплексу утворена 38–40 секціями різної поверховості — від 5 до 9 поверхів, які об’єднані у єдину структуру з характерними поворотами під кутом 120 градусів, що утворює форму, подібну до бджолиного улья. Звідси й назва — будинок «Вулик».

Найдовший будинок у світі нагадує вулик// фото: lutsk-day.com/beehive-house

Основними творцями цього проекту були архітектори Василь Кузьмич Маловиця і Ростислав Георгійович Метельницький. Василь Маловиця був головним інженером і ініціатором проекту, який відповідав за загальну концепцію, а Ростислав Метельницький керував архітектурною майстернею, що розробляла і втілювала проект. Вони створили комплекс, який нагадує бджолині стільники (за формою і плануванням), утворюючи лабіринтову структуру зі зручними комунікаціями та житловими умовами для тисяч мешканців.​

Порівняння з іншими найдовшими будинками світу

Луцький будинок-вулик унікальний не лише в Україні, а й у світі. Його протяжність понад 2,7 кілометра робить його найдовшим житловим будинком у світі, порівнянним хіба що з деякими житловими комплексами у Японії, такими, як Токіо-зуді (Tokyo Zudī), які мають довжину близько 2–2,5 кілометрів.

Проте жоден із них не демонструє такої складної багатосекційної архітектури і такого чисельного населення у межах однієї будівлі. По довжині луцький комплекс поступається лише таким архітектурним спорудам, як Велика китайська стіна, однак за функціональністю та житловим призначенням він є унікальним. Це не просто будинок, а ціле житлове середовище з сучасним плануванням і організацією життя.​

Таким чином, луцький будинок-вулик — це не лише рекордсмен за довжиною, а і надзвичайно цікавий об’єкт, що став символом міста. Його розмір, складність і соціальний вплив вражають і залишаються унікальними у світовій архітектурній практиці.

Цікаві факти про будинок-вулик в Луцьку﻿

Ця будівля викликає значний інтерес як у гостей обласного центру Волині, так і серед самих лучан. Унікальний архітектурний комплекс отримав назву «вулик» через те, що планування окремих секцій нагадує бджолині стільники, що особливо помітно зі сторони висоти.

Перші мешканці після заселення відзначали, що орієнтація у лабіринтовій конструкції будинку була складною: через низку поворотів і переходів, спочатку багатьом було важко швидко знаходити свої квартири.

Досі для місцевих жителів знаковими орієнтирами залишаються зелені насадження та квітники, що оточують будинок, допомагаючи легше визначати місцезнаходження в межах комплексу.

Цікаво, що далеко не всі мешканці повністю усвідомлюють, наскільки унікальну споруду вони називають своїм домом.

Протяжність цього гігантського житлового комплексу дорівнює відстані приблизно чотирьох зупинок міського транспорту, якщо їхати прямо, не враховуючи численних розгалужень. За веселим жартом кмітливих лучан, будинок нерідко порівнюють із Великою китайською стіною за його масштаб і довжину. При цьому кожна секція, що утворює ансамбль, має власну офіційну адресу, що цілком логічно через розмір і складність будівлі.