Найдружелюбніші породи собак: названо 10 улюбленців, які обожнюють людей

10 порід собак із найдружелюбнішим характером / © Pixabay

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Деякі собаки особливо люблять людську компанію, легко знаходять спільну мову з оточенням і міцно прив’язуються до своїх господарів. Американський кінологічний клуб назвав десять порід, представники яких відомі товариським і ласкавим характером.

Про це пише видання Quartz, посилаючись на дані Американського кінологічного клубу (AKC).

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Водночас фахівці наголошують, що доброзичливість не означає відсутності особливих потреб. Одні собаки потребують постійної уваги господарів, інші — тривалих прогулянок, активних ігор та регулярних тренувань.

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10 порід собак із найдружелюбнішим характером

Малий вандейський басет-грифон

Цей невеликий французький гончак вирізняється життєрадісністю, впевненістю та любов’ю до спілкування. Попри незалежний характер, він прагне догоджати господареві й охоче долучається до спільних занять. Найкраще почувається в активних родинах, які люблять проводити час на природі.

Бігль

Веселий і допитливий бігль здатний перетворити звичайну прогулянку на справжню пригоду. Завдяки надзвичайно розвиненому нюху він постійно досліджує навколишній світ, а цікавий запах може відвернути його увагу від усього іншого. Ці собаки товариські, проте потребують регулярної фізичної активності.

Пудель

За елегантною зовнішністю пуделя ховається розумний, енергійний і дуже комунікабельний собака. Представники породи швидко засвоюють нові команди, люблять навчатися та брати участь у різноманітних заняттях. Їм необхідні не лише прогулянки, а й розумові навантаження. Пуделі здатні пристосовуватися до різних умов проживання.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори відомі своєю лагідністю, відданістю та бажанням догодити людям. Вони легко навчаються, охоче взаємодіють із господарями й зазвичай спокійно ставляться до незнайомців. Завдяки врівноваженому характеру представників породи часто залучають до роботи службовими собаками. Водночас темперамент окремих лабрадорів може відрізнятися залежно від походження.

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Боксер

Попри міцну статуру та серйозний вигляд, боксери надзвичайно прив’язані до своїх родин. Вони люблять гратися, вирізняються терплячістю у спілкуванні з дітьми та мають захисні інстинкти. Однак є важлива особливість: ці собаки потребують багато людської уваги й погано підходять для життя, де господарі постійно відсутні.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Лагідний, спокійний і терплячий характер зробив цих невеликих собак чудовими компаньйонами. Вони добре пристосовуються до життя у квартирах, можуть ладнати з дітьми та іншими домашніми тваринами за належної соціалізації. Завдяки врівноваженій поведінці представників породи також залучають до терапевтичної роботи.

Ірландський сетер

Ці рудошерсті собаки поєднують невичерпну енергію з грайливим і товариським характером. Ірландські сетери люблять бути в центрі уваги та проводити час із господарями. Вони найкраще підходять активним людям, адже потребують багато руху. Тривала самотність може призводити до небажаної поведінки, зокрема псування речей.

Вельш-коргі-пемброк

За короткими лапами та компактним тілом коргі приховується енергійний і кмітливий пастуший собака. Представники породи люблять активність і взаємодію з людьми. Водночас вони зберегли інстинкти своїх предків, які допомагали фермерам переганяти худобу. Через це коргі іноді намагаються «пасти» навіть членів власної родини.

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Стаффордширський бультер’єр

Мускулистий зовнішній вигляд цих собак контрастує з їхньою ніжністю до близьких. Стаффордширські бультер’єри сильно прив’язуються до господарів, люблять ласку та прагнуть постійного контакту з людьми. Особливо відомі своєю прихильністю до членів родини, зокрема дітей. Водночас їм необхідні увага та регулярне спілкування.

Бостонський тер’єр

Цю породу недарма прозвали «американським джентльменом». Завдяки характерному забарвленню, яке нагадує смокінг, та привітній поведінці бостонські тер’єри мають репутацію справжніх маленьких аристократів. Вони розумні, зазвичай добре піддаються дресування та люблять перебувати поруч із господарями. До того ж ці собаки здатні комфортно жити навіть у невеликих квартирах.

Нагадаємо, лабрадори відомі доброзичливістю, відданістю і любов’ю до людей. Однак ветеринарна фахівчиня назвала ще п’ять порід собак, які мають схожий характер, хоча деякі з них потребують більше активності.

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