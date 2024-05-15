"Найгірший жах пастора": панахида перетворилася на скандал, коли відкрили труну з покійним

Сім'я покійного Ганса Грандта досі не може оговтатися від пережитого жаху.

У каплиці при лікарні в містечку Обенро на півдні Данії мала відбутися панахида за покійним Гансом Грандтом. Але коли труну відкрили для останнього прощання з померлим, його донька побачила всередині незнайомого чоловіка

Про це пише Bild.

"Це найгірший жах пастора, який ніколи не повинен був статися", – сказала шокована пасторка церкви Кірстен Шмідт.

Церемонія мала відбутися у вівторок, 7 травня. Відкриту труну поставили в каплиці ще до того, як приїхали родичі померлого. Першою попрощатися з батьком підійшла його донька Хайді Грандт і скрикнула від жаху.

"Вона першою підійшла до труни і була шокована. Там лежав не мій брат і не її батько, про що Хайді повідомила трунарю", – розповів журналістам Свенд-Ерік Грандт, брат покійного.

Жахлива помилка сталася у лікарняному морзі. З'ясувалося, що співробітники випадково переплутали два тіла, за що лікарня потім попросила вибачення у родичів обох померлих чоловіків.

"Усім тепер треба оговтатися від цього досвіду. Це було важко для всіх учасників. Сім'я, звісно, теж дуже постраждала", – заявила пасторка громади.

З'ясувалося, що Ганс Грандт був помилково похований у той же день під чужим ім'ям біля церкви в місті Егерзунд. На щастя, трунарям вдалося повернути його тіло справжнім родичам у той же день, щоб знову провести церемонію, але вже зі справжнім небіжчиком у труні.

Нагадаємо, "одержима" дівчина померла у 23 роки після 67 сеансів екзорцизму. Історія німкені була екранізована в голлівудському фільмі.

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