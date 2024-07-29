Найглибший у світі басейн приховав "підводне місто", де можна робити все, що завгодно – фото

У Дубаї в гігантському басейні для підводного плавання на глибині 60 метрів побудовано "підводне місто", де можна робити практично все, що завгодно.

Про це пише LADbible.

Deep Dive Dubai – це басейн, який містить 14 000 000 літрів води, що робить його найглибшим басейном у світі. Він відкрився 2021 року і коштував приголомшливі 10,6 мільйона доларів.

Занурившись на дно басейну, вас зустрічає велика кімната, яку називають "підводним містом". Тут є підводні дивани, стільці, більярдний стіл, мотоцикл, фігурка Лего в натуральну величину, стіл для гри в настільний футбол, а також 27 динаміків.

Deep Dive Dubai / Фото: Getty Images

Deep Dive Dubai / Фото: Getty Images

Ось деякі з пропонованих пакетів:

Discover Dive (для початківців) - 1200 дирхамів (13 400 гривень) Dive Discovery (для тих, хто має певний досвід дайвінгу) - 1 500 дирхамів (16 800 гривень) Dive Explorer (для сертифікованих дайверів) – 1 800 дирхамів (20 000 гривень)

Deep Dive Dubai / Фото: Getty Images

Серед позитивних відгуків на Tripadvisor одна людина написала: "Занурення в Deep Dive Dubai було надзвичайним досвідом! Хоча я занурився лише на 30 метрів, це було не схоже на жодне занурення, яке я робив раніше. 60-метровий басейн наповнений розвагами та інтерактивами під водою, що робить занурення неймовірно приємним". "Якщо ви сертифікований дайвер, це обов'язково потрібно зробити в Дубаї", - додав другий. "Персонал дуже доброзичливий. Наш гід був дуже професійним. Не забудьте взяти з собою камеру або найміть професіонала".

Deep Dive Dubai / Фото: Getty Images

Директор Deep Dive Dubai Джаррод Яблонскі, який є світовим рекордсменом з дайвінгу в печерах, додав: "За задумом, Deep Dive Dubai пропонує щось дійсно унікальне для кожного, і наша команда прагне забезпечити незабутні враження, з видатним сервісом, для кожного, кожного разу. Для тих, хто шукає унікальний досвід, Deep Dive Dubai пропонує виняткове, безпечне і контрольоване середовище, щоб дізнатися все про дайвінг".

Deep Dive Dubai розташований у районі Над Аль-Шеба 1, в 15 хвилинах їзди від центру Дубая і в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Дубая.

Нагадаємо, недобудований хмарочос заввишки 597 метрів Goldin Finance 117 наразі є найвищою покинутою будівлею у світі. Він розташований на околиці Тяньцзіня, сьомого за величиною міста Китаю.

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