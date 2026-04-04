Найгостріша рослина у світі: чому навіть перець чилі здається "дитячим" на її тлі

Euphorbia resinifera / © Getty Images

Реклама

Перець чилі давно асоціюється з екстремальною гостротою, однак навіть найпекучіші його сорти поступаються рослині, яка має зовсім непримітний вигляд — сукуленту з роду молочаїв.

Про це пише Oddity Central.

Річ у тім, що знайомий нам капсаїцин — саме він відповідає за пекучість перцю — не є найсильнішою природною речовиною, що спричиняє біль. Значно потужнішим є його хімічний «родич» — резиніфератоксин. Цю сполуку містять рослини Euphorbia resinifera, що росте в Марокко, та Euphorbia poissonii, поширена в Нігерії.

Реклама

Для порівняння, найгостріший перець у світі Pepper X, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса, має приблизно 2,69 мільйона одиниць за шкалою Сковілла. Чистий капсаїцин досягає вже 16 мільйонів одиниць і може спричиняти серйозний біль або навіть небезпечні наслідки за великої дози.

Втім, ці цифри тьмяніють на тлі резиніфератоксину. Його гострота оцінюється приблизно в 16 мільярдів одиниць за шкалою Сковілла — це в тисячу разів більше, ніж у капсаїцину. Для людини така речовина є практично нестерпною навіть у мікроскопічних кількостях.

Контакт із резиніфератоксином може спричинити сильні хімічні опіки та пошкодження нервових закінчень. Ця сполука активує той самий рецептор TRPV1, що й капсаїцин, але робить це значно агресивніше. Якщо капсаїцин діє короткочасно, то резиніфератоксин перевантажує нервові клітини настільки, що це може призвести до їхнього руйнування та втрати чутливості.

Вважається, що така потужна «хімічна зброя» потрібна рослині для захисту від травоїдних тварин. Навіть мінімальний контакт із нею відлякує потенційних «нападників».

Реклама

