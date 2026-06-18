Найгостинніші країни та міста Європи та світу для іноземців: рейтинг

Рейтинг гостинності: які європейські країни та міста стали найкращими для переїзду

Реклама

Вибір країни для переїзду, роботи чи тривалого проживання — це завжди пошук балансу між фінансовими можливостями та психологічним комфортом.

Нове масштабне дослідження, результати якого публікує видання Euronews, визначило європейські держави та міста, де до іноземців ставляться найбільш гостинно і де вони найшвидше адаптуються.

Команда страхової компанії William Russell, що спеціалізується на страхуванні експатів та віддалених працівників, обробила дані, щоб точно визначити, де знаходяться найгостинніші країни та міста по всьому світу.

Реклама

«Гостинність радше залежить від того, наскільки легко побудувати життя після прибуття, ніж від того, наскільки легко туди потрапити», — сказав Вільям Купер, директор і співвласник William Russell.

Доступ до працевлаштування, наявність медичного обслуговування та фінансова стабільність відіграють реальну роль у тому, чи почуватимуться експати влаштованими протягом перших шести-дванадцяти місяців. Ці фактори можуть бути вирішальними між поверненням додому та переїздом на довгостроковий термін.

Найбільш гостинні країни Європи для експатів

Вільям Рассел оцінив країни за 10 шкалою на основі шести факторів: досвід експатів, чисельність мігрантів, рівень зайнятості іноземних громадян, ставлення громадськості до іммігрантів, безпека та відкритість візового режиму.

Ісландія, отримавши загальний бал 8,94 з 10, була названа найгостиннішою країною світу завдяки високому рівню зайнятості іноземних громадян (84,2%), можливостям працевлаштування, простим адміністративним процесам та високому рівню соціальної довіри.

Реклама

Друге місце посіла європейська країна — Люксембург

Це пов’язано з високою часткою мігрантів у Люксембурзі відносно загальної кількості населення. Оскільки понад половина мешканців приїжджають з-за кордону, а це означає, що такі послуги, як банківська справа та житло, розроблені для обслуговування іноземних мешканців. У Люксембурзі ви, ймовірно, працюватимете в багатомовному робочому місці та матимете колег зі схожим досвідом переїзду.

Швейцарія посіла п’яте місце з високим балом відкритості візового режиму — 93 — та рівнем зайнятості іноземних громадян 77,1%.

На шостому місці опинилася Ірландія.

Реклама

Першу десятку замкнули тріо європейських країн: Чехія, Португалія та Австрія.

Найкращі країни: рейтинги з 10

Ісландія: 8,94

Люксембург: 8,69

Нова Зеландія: 8,57

Австралія: 8,54

Швейцарія: 8,36

Ірландія: 7,89

Колумбія: 7,71

Чехія: 7.62

Португалія: 7,47

Австрія: 7.40

Найпривітніші міста Європи для експатів

У рейтинзі врахували фактори, пов’язані зі щастям, безпекою та дружелюбністю до новоприбулих.

Цюрих (Швейцарія) очолив загальний рейтинг з високим балом безпеки 76,7 та низьким балом соціального тертя 24,9.

Далі в Європі посів четверте місце Копенгаген (Данія), за ним Мюнхен (Німеччина) — п’яте, Прага (Чехія) — шосте, а Варшава (Польща) — восьме.

Реклама

Великі міста, включаючи Лондон, Париж та Нью-Йорк, помітно були відсутні у першій десятці, оскільки експерти висувають теорію, що масштаб та щільність міста можуть посилити відчуття анонімності та ускладнити налагодження зв’язків.

Найкращі міста: оцінки з 10

1. Цюрих: 9.06

2= ​​Сінгапур: 8,97

2= ​​Токіо: 8,97

4. Копенгаген: 8,72

5. Мюнхен: 8.63

6. Прага: 7,86

7. Дубай: 7,61

8. Варшава: 7.52

9. Сеул: 7.44

10. Гонконг: 7.26

Для довідки. Хто такі експати?

Експат — це людина, яка проживає та працює за межами своєї рідної країни. Зазвичай це висококваліфіковані спеціалісти, фахівці або менеджери міжнародних корпорацій, які планують повернутися на батьківщину після завершення контракт. Експати найчастіше розглядають свій переїзд як тимчасовий робочий досвід, тоді як іммігранти зазвичай переїжджають на постійне місце проживання.

Раніше ми писали, які 25 найщасливіших країн світу 2026 року.

Реклама

Новини партнерів