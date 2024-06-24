Найкоротший у світі комерційний рейс завершився менш ніж за 2 хвилини: яким був маршрут (відео)

За сприятливих погодних умов його можна виконати всього за 53 секунди.

Переліт між шотландськими островами Вестрей і Папа-Вестрей є світовим рекордом найкоротшого комерційного перельоту, оскільки літак зазвичай перебуває в повітрі трохи менше 2 хвилин.

Про це пише Oddity Central.

У тих небагатьох людей, хто називає Оркнейські острови своєю домівкою, є лише два варіанти: поїздка на поромі через бурхливі води або неймовірно короткий переліт на маленькому літаку. Другий варіант є найпопулярнішим – адже пором часто може не ходити через бурхливі води – і найвідомішим через те, наскільки короткими можуть бути перельоти. Насправді, рейс між островами Вестрей і Папа-Вестрей офіційно визнаний найкоротшим комерційним рейсом у світі. Зазвичай він триває близько 90 секунд, але за сприятливого вітру може завершитися менш ніж за хвилину.

Найкоротший у світі комерційний рейс був вперше встановлений 1967 року і відтоді виконується авіакомпанією Loganair. Він долає відстань лише 2,7 км, що є коротшою за злітно-посадкові смуги більшості великих аеропортів, і більше нагадує поїздку автобусом, ніж справжній політ літаком. Пасажирів перевозять на літаку Britten-Norman Islander, невеликому судні, який потребує лише одного пілота і має лише вісім сидінь. На борту літака немає жодного обслуговування.

За звичайних умов найкоротший у світі комерційний політ триває від 90 до 120 секунд, але, як продемонстрував один пілот, за сприятливих погодних умов його можна виконати всього за 53 секунди. Однак за несприятливих обставин літак перебуватиме в повітрі майже 3 хвилини.

Рейс між Вестреєм і Папа-Вестреєм критикують як надмірно шкідливий для довкілля через коротку відстань, яку він долає, але для мешканців Вестрею (600 осіб) і Папа-Вестрею (90 осіб) він є життєво важливим сполученням з іншими більш населеними островами. Для мешканців Оркнейських островів рейси субсидуються шотландським урядом, тоді як туристи можуть розраховувати на плату від 20 до 57 доларів США.

Попри невелике населення двох островів, найкоротший у світі рейс може бути досить завантаженим протягом літніх місяців, оскільки є багато туристів, які бажають випробувати його на власному досвіді.

Два пасажирські літаки мало не зіткнулись в аеропорту (моторошне відео)

Нагадаємо, у Польщі туриста не впустили до літака та оштрафували через жарт в аеропорту. Чоловік перепросив за свій вчинок.

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