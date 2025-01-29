Найкращі друзі через 60 років дізналися, що вони рідні брати – фото

Двоє чоловіків, які були найкращими друзями протягом 60 років, дізналися, що насправді вони брати. Подібне відкриття нещодавно зробили колеги, які працювали разом два роки, а потім виявили, що вони батько та син.

Алан Робінсон і Волтер Макфарлейн стали друзями, коли разом грали у футбол у підготовчій школі на Гаваях. Але попри те, що більшу частину свого життя вони жили менш ніж за 15 км один від одного, лише 2017 року вони зрозуміли, наскільки вони насправді близькі. Про це пише LADbible.

Хоча Робінсон був усиновлений, Макфарлейн ніколи не знав свого батька, і його дочка Сінді дуже хотіла допомогти йому дізнатися про нього. Тож він використав ДНК-тест, щоб дізнатися про своє походження, і знайшов збіг. Виявилося, що хтось мав ідентичні Х-хромосоми з Макфарлейном, користувач із ніком Robi737.

Сінді сказала, що на сайті було "більш ніж тисячі збігів ДНК", і коли вона шукала найвищий збіг, то побачила, що Robi737 є "близьким родичем або братом чи сестрою".

Алан Робінсон і Волтер Макфарлейн / Фото: Cindy Macfarlane-Flores

"Моя мама сказала, щоб тато зателефонував дядькові Алану, тому що він літав на 737-му як пілот авіакомпанії Aloha Airlines, і всі називали його Роббі, як прізвисько", - пояснила вона.

Як з'ясувалося, Robi737 насправді було ім'ям користувача Робінсона на сайті.

"Коли ми отримали результати, виявилося, що Алан був не лише моїм найкращим другом, але й братом", - сказав Волтер.

Алан Робінсон і Волтер Макфарлейн / Фото: Steve TV/YouTube

На завершення, виявляється, що у пари насправді одна біологічна мама. Брати розповіли, що це був "приголомшливий досвід", назвавши його "найкращим різдвяним подарунком" на той час.

"У мене був молодший брат, якого я втратив, коли йому було 19 років, тому у мене ніколи не було племінників чи племінниць. Я думав, що ніколи не знатиму свою біологічну матір, що в мене ніколи не буде племінників чи племінниць", - пояснив Робінсон.

І хоча Макфарлейн іноді думав, що вони дійсно мають "трохи" схожий вигляд, жодному з них ніколи не спадало на думку, що вони можуть бути родичами.

Коли вони розповіли про це своїм сім'ям, усі плакали.

Нагадаємо, жінка від нудьги зробила тест ДНК і розкрила 60-річну таємницю. Вона не знає, чи щасливіша вона від того, що дізналася правду, чи ні.

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