Найкращі друзі стали братами: як хитрі підлітки одружили своїх батьків (фото)

Більшість батьків здригаються від думки про те, що їхні підлітки втручаються в їхнє особисте життя. Втім, для однієї пари це було найкраще, що могло з ними статися.

Про це пише PEOPLE.

Бріттані була овдовілою матір'ю двох дітей, коли її син Такер зустрів свого найкращого друга Корбіна. "Батько моїх дітей помер 2015 року, тож він не був присутній у їхньому житті відтоді, як їм було 5 і 7 років", - пояснила вона.

Жінка спробувала ходити на побачення, "але ніхто не затримувався біля її дітей". Тим часом Джейсон також виховував двох дітей після розлучення з їхньою матір'ю. "Тож моїм дітям не вистачало батька, а його дітям – матері", - зазначила Бріттані.

Тоді найкращі друзі вирішили звести своїх маму і тата. Спершу Бріттані не хотіла ближче знайомитися із Джейсоном, втім, Такер і Корбін не здавалися. Хлопці навіть залучилися підтримкою своїх старших брата і сестри.

Такер і Корбін / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

"У нас четверо дітей", - пояснює жінка. "Тож хлопці почали залучати старших. Ми пішли на ярмарок у нашому місті. Старший син Джейсона намагався переконати мене зустрічатися з його батьком. Він сказав: "Ти повинна послухати хлопців і дати їм шанс". А потім моя старша донька почала робити те саме! Вона казала: "Мамо, те, як він на тебе дивиться, це так мило. Він закоханий у тебе, а ти навіть не знаєш цього. Ти навіть не бачиш цього".

Восени будинок Джейсона затопило, і тоді його син вирішив оселитися у Бріттані разом із Корбіном, поки тривав ремонт.

"Коли будинок майже закінчили збирати, я пішла туди подивитися, тому що я займаюся нерухомістю і цікавлюся такими речами. Хлопці почали казати мені: "О, це моя кімната, а це кімната Такера". А я така: "Такеру не потрібна кімната в цьому будинку".

Бріттані та Джейсон / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

Вони продовжували наполягати, поступово проводячи більше часу і приносячи більше речей Такера до Джейсона. "Це почалося як жарт, а закінчилося нашою новою реальністю".

Що стосується стосунків між Бріттані та Джейсоном, то вони почали проводити більше часу разом, займаючись з хлопчиками.

"Ми почали розмовляти або бачитися майже щодня. Нам обом було нудно, тому що самотнє життя було жахливим, і це просто переросло в розмови, навіть коли мова не йшла про хлопців", - розповіла Бріттані. "Ми ділилися історіями з нашого життя і допомагали одне одному вирішувати життєві проблеми. Тож ми були ближчими, ніж думали".

Бріттані та Джейсон / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

Джейсон зробив перший крок, запросивши Бріттані на маргариту і тако. "І відтоді ми були майже нерозлучні", - додала вона.

Звичайно, пара мала серйозні сумніви щодо того, чи варто робити щось, що може зашкодити зв'язку між їхніми дітьми.

"Було багато розмов про те, що може статися. Я не хотіла, щоб у їхньому житті з'явився ще один чоловік, і вони почувалися покинутими, якщо це не спрацює", - розповіла вона про своїх дітей.

Бріттані та Джейсон / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

Спочатку вони думали про те, щоб тримати свої побачення в таємниці від хлопців. Вони навіть не встигли піти на свою першу прогулянку, як їх "викрили".

"Досить важко приховувати, що ти ходиш на побачення, коли це відбувається з кимось із сім'ї людини, з якою ти зустрічаєшся", - поділився Джейсон в інтерв'ю. Бріттані погодилася, пояснюючи: "Щоразу, коли я йшла на побачення, він був з хлопцями, або якщо він йшов на побачення, я була з хлопцями. Вони обидва були у мене вдома, і ми намагалися з'ясувати, як нам це зробити. Оскільки ми з Джейсоном цілий день листувалися, намагаючись розібратися, хлопці забрали мій телефон і сказали: "О, Джейсон Вокер, ось з ким ти розмовляєш". Вони заарештували нас ще до того, як ми встигли повечеряти".

Бріттані та Джейсон / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

Хлопці були в захопленні від свого успіху, який зробив процес змішування сімей трохи простішим.

Приблизно через три місяці знайомства пара зрозуміла, що готова до наступного кроку – одруження.

"Ми знали одне одного понад рік. Ми знаємо, на яких позиціях стоїмо в усьому. Ми однаково виховуємо дітей. Все в нас практично ідентичне. Тож ми просто зробили це. Ми не сказали нікому, крім найближчих родичів".

Бріттані та Джейсон / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

Хлопці "дуріли весь день" на весіллі. "Це мало такий вигляд, ніби вони знали, що отримали своє. Вони пустували. Я дозволила їм вести мене до вівтаря, тому що вони зробили це вдвох. І хоча це був наш день, увага була прикута до цих двох дурників, тому що вони знали, що це їхня заслуга, і були дуже, дуже схвильовані", - додала жінка.

Бріттані, Такер і Корбін / Фото: tiktok.com/@_ms.britt

За півтора року пара пройшла довгий шлях, який досі їх дивує: "Я думаю, що ми обоє просто дивуємося: "Чи це взагалі реально?". Іноді я ловлю його погляд на собі і питаю: "На що ти дивишся?". А він відповідає: "Не знаю, просто дивно знати, що хтось кохає мене так, як ти". І я відчуваю те саме. Ми обидва розуміємо, що так і має бути".

Нагадаємо, донька вигадливо помстилася татові за роман із молодшою на 32 роки жінкою. Вона вирішила його провчити.

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