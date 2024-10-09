Найкращі подружки народили дітей в один день: "Таке неможливо вигадати" (відео)

У Флориді, США, дві найкращі подружки пережили один із найбільш значущих моментів у своєму житті – стали мамами – і це відбулося в один день.

Все почалося в травні 2024 року, коли Керолінн Шада оголосила про свою вагітність найкращій подрузі Калі Гейнор – і в цю ж мить отримала власний сюрприз, коли її подружка сказала, що теж чекає на дитину.

"Між нашими термінами пологів була різниця у вісім днів, тому ми завжди жартували про те, що можемо опинитися в лікарні одночасно", - прокоментувала вона у своєму Instagram. "Ми ніколи не думали, що наші хлопчики народяться в один день".

Але саме так і сталося – в серпні у них обох почалися пологи, і вони народили своїх хлопчиків в один день, в одному пологовому будинку.

"Її дорогоцінний хлопчик народився трохи пізніше опівночі у вівторок", - розповіла Шада. "Лікарня, в якій ми перебували, була переповнена, тому через декілька годин після пологів її перевезли до приймального відділення. Коли настав ранок, я поїхала до лікарні і мене поклали до тієї ж палати, в якій вона народжувала свою дитину. Мій син народився пізніше того ж дня з тією ж групою акушерок. Таке не можна вигадати!".

Нагадаємо, вагітну, яка народжувала, перевезли через річку у ковші екскаватора. Її благополучно доправили до пологового.

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