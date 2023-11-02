"Найкращий бос у світі": бізнесмен оплатив 1200 підлеглим та їхнім сім'ям відпочинок у Діснейленді

Бізнесмен був названий "найкращим босом у світі" після того, як надав усім своїм співробітникам та їхнім сім'ям оплачену поїздку до Діснейленду в Токіо.

Про це пише The Sun.

Кен Гріффін, генеральний директор Citadel LLC, однієї з провідних світових альтернативних інвестиційних компаній, та Citadel Securities, одного з провідних світових маркет-мейкерів, відсвяткували ювілей компанії масштабним дійством.

Від оплатив триденний відпочинок для співробітників шести офісів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 55-річний чоловік подарував усім своїм 1200 співробітникам та їхнім сім'ям повністю оплачену поїздку до Walt Disney World Tokyo. Зокрема, для 300 дітей.

Діснейленд / Фото: Pexels

Гріффін надав експрес-перепустки до Walt Disney World Tokyo, Tokyo Disneyland та DisneySea. Це означає, що їм не доведеться стояти в черзі на всі популярні атракціони.

Вартість одноденних перепусток варіюється від 7900 єн (52 долари США) до 10 900 єн (72 долари). Тож лише для 1200 співробітників за один день це стало генеральному директору більш ніж у 87 000 доларів. У наведену вище цифру не включено вартість квитків членів родини працівників компанії та додавання швидкого проходження, щоб вони могли оминути черги.

На офіційній вечірці з нагоди ювілею Гріффін також потішив співробітників виступами Maroon 5, Кельвіна Гарріса, Карлі Рей Джепсен, DJ Diplo та Coldplay. Раніше вони влаштовували інші гучні урочистості.

Кен Гріффін / Фото: Getty Images

Минулого року великий бос профінансував аналогічне свято для своїх американських та європейських співробітників, яких він відправив до Діснейленду в Орландо. У грудні він заплатив співробітникам за переліт до Нью-Йорка, Г'юстона, Парижа, Цюриха та інших пунктів призначення.

Було оплачено готелі, квитки до парків, харчування та багато іншого для більш ніж 10 000 співробітників та членів їхніх сімей.

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