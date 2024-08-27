"Найкращий знімок НЛО" оприлюднили через 50 років: об'єкт з'явився над озером посеред пустелі

Фотографія, названа "найкращим знімком НЛО", була опублікована через 50 років після того, як її було зроблено.

Про це пише LADbible.

Зображення зроблене аріальним фотографом і картографом Серхіо Лоайсом під час дослідницького завдання в Коста-Риці 1971 року. Він фотографував на висоті близько 3000 метрів у повітрі в рамках дослідження для проєкту будівництва гідроелектростанції, однак одна з фотографій привернула загальну увагу, коли була опублікована у квітні 2021 року.

На чорно-білому зображенні, зробленому над озером Коте, можна побачити своєрідний об'єкт у формі тарілки, що висить у лівій частині.

Знімок "НЛО", зроблений 1971 року / Фото: Geográfico Nacional de Costa Rica

Об'єкт видно лише на одному кадрі, які були зроблені з інтервалом у 20 секунд, і ні пілот, ні Серхіо не пригадують, що бачили його під час польоту.

Попри заяви скептиків НЛО про те, що зображення може бути витівкою світла або відображенням від озера, ніхто не зміг так чи інакше довести, що саме показано на знімку.

Це означає, що воно залишається одним з найсильніших доказів в історії НЛО. Зображення отримало назву "найкраща фотографія НЛО з усіх коли-небудь зроблених" від журналіста-розслідувача і автора паранормальних явищ Леслі Кіна під час доповіді New Yorker "Як Пентагон почав серйозно ставитися до НЛО" 2021 року.

Говорячи далі про світлину, Оскар Сьєрра, дослідник НЛО, що базується в Коста-Риці, погодився з описом зображення, зробленим Кіном, заявивши: "Це одне з найбільш переконливих наукових підтверджень того, що НЛО існують. Там був цей дисковий об'єкт і ви ясно бачите, як сонце відбивається від цього круглого об'єкта з маленькою точкою нагорі, і що важливо, це була урядова фотографія".

Малоймовірно, що ми колись дізнаємося напевно, що це за об'єкт на фотографії, але вона залишається одним із найцікавіших доказів у давніх спробах людства дізнатися правду про іншопланетян.

Нагадаємо, раніше чоловік зруйнував міф про НЛО, який зафільмував літак повітряних сил США. Камера літака зафіксувала невідомий об'єкт, він також потрапив на радари і нібито переслідував американський винищувач-бомбардувальник.

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