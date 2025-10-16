Найкраще місто в Іспанії: українка поділилася досвідом життя за кордоном

Валенсія / © bigseventravel.com

Українка Дарія, яка понад рік живе в Іспанії, запевняє — найкраще місце для життя там — Валенсія. За її словами, саме це місто ідеально поєднує комфорт, вартість життя й атмосферу, у якій хочеться залишитися надовго.

Про це дівчина повідомила на сторінці в TikTok @daria.musayeva.

Дарія розповіла, що у Валенсії живе одна з найбільших українських спільнот у країні.

«Тут одне з найбільших українських ком’юніті в Іспанії — що дозволяє легко соціалізуватися та знайти друзів», — каже дівчина.

Також Дарія звернула увагу на рівні цін. За її словами, у Валенсії суттєво нижчі ціни, ніж у Мадриді чи Барселоні — зокрема на відвідування закладів чи магазинів. До того ж у місті активно зростає кількість українських ресторанів, магазинів та салонів краси, що, за словами дівчини, помітно підвищує рівень сервісу.

Серед основних переваг Валенсії вона відзначає м’який середземноморський клімат і близькість моря.

«Особисто я люблю місто за гарну архітектуру, затишні та автентичні заклади, привітність місцевих мешканців», — поділилася вона.

