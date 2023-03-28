Найкрасивіша дівчинка у світі виросла: який вигляд вона має зараз (фото)

Дівчині зараз – 17 років, а за її плечима вже співпраця зі Burberry і Prada.

Модель Крістіна Піменова, яку 2015 року було визнано найкрасивішою дівчинкою у світі, виросла і продовжує свою успішну кар’єру вже у віці 17 років.

Піменова ділиться в Мережі своїми знімками, на яких видно, як змінилася дівчина зі своїм дорослішанням.

Крістіна народилася в Росії 2005 року, але зараз проживає у США. У свої 17 років вона вже знаменита на весь світ завдяки своїй зовнішності.

Мама дівчини Глікерія і батько Руслан ще в самому дитинстві Крістіни помітили дуже привабливі риси її зовнішності, тож водили дитину на кастинги та конкурси краси.

Коли Крістіні було всього 10 років – 2015 року – журнал Women Daily визнав дівчинку найкрасивішою у світі. Після такого визнання Піменова стала ще більш затребуваною моделлю.

У модельному бізнесі дівчина вона співпрацювала з багатьма компаніями і в Росії, і за кордоном. Нещодавно Крістіна з батьками переїхали до США, і там у юної моделі з'явилося ще більше можливостей. На сьогодні дівчина вже встигла попрацювати з відомими модними будинками Burberry і Prada.

Піменова активно веде свій Instagram-блог, на фото в якому видно, що вона вже має зовсім недитячий вигляд. Однак дівчина зберегла у зовнішності свою дитячу безпосередність. Крістіна худорлява, має природні пухкі губи, виразні вилиці, густе красиве волосся та глибокий блакитний колір очей.

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