"Найкрасивіший чоловік Італії" кинув кар'єру моделі, щоб стати священником – фото, відео

Чоловік, якого визнали "найкрасивішим чоловіком Італії", вирішив кинути кар'єру моделі та стати священником.

21-річний Едоардо Сантіні отримав титул 2019 року, коли йому було лише 17. Голосування було частиною конкурсу Il Bello d'Italia, і підштовхнуло юну зірку до кар'єри моделі, яку він поєднував з вивченням драми та танців.

Едоардо Сантіні / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Але нещодавно Едоардо звернувся до соціальних мереж, щоб повідомити своїх шанувальників, що він більше не вестиме зіркове життя, оскільки він вирішив піти з модельного бізнесу, щоб стати священником.

Едоардо Сантіні / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Чоловік заявив у своєму дописі в Instagram, що вступив до семінарії недалеко від Флоренції: "У 21 рік мій батько ухвалив рішення одружитися з моєю матір'ю, тому що вона була вагітна, а моя мама в 21 рік стала матір'ю. У 21 рік я встаю на шлях становлення, якщо Бог дасть, священником. За останні роки я зміг зустріти людей, які показали мені, що означає бути "церквою". Вони дали мені сили дослідити це питання, яке я взяв із собою від дитинства, але різні страхи припинилися на більш глибокому рівні".

Едоардо пояснив, що він "зробив перший крок" до своєї нової мети минулого року, коли почав жити з двома священниками, що він також назвав "найкращим досвідом" у своєму житті. Він також розповів, що наприкінці минулого року розпочав "підготовчий курс", тобто рік, що передує життю в семінарії.

Він додав: "Наприкінці року мені було природно попросити єпископа пройти підготовчий курс, рік, що передує життю в семінарії. І ось я вивчаю богослов'я і служу у двох парафіях у Флорентійській єпархії".

Едоардо Сантіні / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Чоловік підтвердив, що "відкладе" роботу моделі, але наполягав, що не відмовиться від усіх своїх хобі. Він сказав: "Звичайно, я не кину все, тому що вони роблять мене тим, хто я є. Але я проживу їх у іншому контексті".

Едоардо Сантіні / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Едоардо сказав, що знає, що люди можуть "говорити за його спиною" про його рішення стати священником, але він не дозволить хейтерам відмовити його від цієї мети. Він стверджував, що навіть члени його сім'ї говорили йому, що він "розчарував" у зміні професії, і визнав, що його "жахає" така велика зміна в житті, хоча він знає, що не пошкодує про це, тому що тепер він може з гордістю сказати: "Я Едоардо, мені 21 рік, і я щасливий".

Нагадаємо, дівчина з неймовірно рідкісним захворюванням чхає 12000 разів на день. Їй довелося кинути школу.

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