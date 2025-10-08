Тілан Блондо у дитинстві / © Instagram Тілан Блондо

Французька модель Тілан Блондо отримала титул "найкрасивішої дівчинки світу" у віці п'яти років.

Її яскраві риси обличчя принесли їй місце на модних показах таких відомих дизайнерів, як Dolce & Gabbana, Versace та Hugo Boss, в той час, як більшість дітей її віку ходили до школи, намагаючись вивчити абетку.

Тілан почала працювати моделлю, коли їй було всього чотири роки, після того, як Жан-Поль Готьє власноруч відібрав її для дефіле.

Донька колишнього футболіста Прем'єр-ліги Патріка Блондо та телезірки Вероніки Лубрі має приголомшливе резюме.

Тілан Блондо у дитинстві / © Instagram Тілан Блондо

У свої 24 роки Тілан все ще привертає до себе увагу і продовжує отримувати гроші за позування.

І хоча її зовнішністю захоплювалися все життя, раніше вона розповідала, що ніколи не відчувала справжнього резонансу від звання "найкрасивішої дівчини світу".

Вперше дівчинку охрестили так після того, як вона з'явилася на обкладинці Vogue Enfants – дитячої версії модного журналу – 2006 року, пише LADbible.

Тілан Блондо у дитинстві / © Instagram Тілан Блондо

Однак Тілан зізналася, що коли була молодшою, вона "не дуже звертала увагу" на компліментарний титул, яким її нагородили.

У розмові з The Telegraph 2018 року вона пояснила: "Люди кажуть: "Знаєш, ти найкрасивіша дівчина у світі", а ти відповідаєш: "Ні, я просто граюся зі своїм iPad". Навіть сьогодні люди кажуть: "Ти найкрасивіша дівчина", а я відповідаю: "Ні, я все ще не найкрасивіша, я просто людина, підліток".

Тілан Блондо зараз / © Instagram Тілан Блондо

Обличчя Тілан настільки чарівне, що багато людей не вірять, що це дійсно її обличчя, попри те, що еволюція її зовнішності добре задокументована фотографами.

Нещодавно вона була змушена заперечувати, що робила якісь косметичні зміни, після того, як користувач соціальних мереж запитав її, що вона "зробила зі своїми губами".

Тілан Блондо зараз / © Instagram Тілан Блондо

У своєму Instagram Тілан заявила, що "втомилася" від того, що люди запитують її про те, чи робила вона якісь уколи краси.

"Я знаю, що в цьому поколінні люди схильні робити речі дуже рано, але я ніколи нічого не чіпала, - заявила модель. Ви можете подивитися на мої фотографії, коли я була молодшою, нічого не змінилося. Люди люблять порівнювати і вигадувати, але лише тому, що я ношу макіяж або використовую олівець для губ, не означає, що я зробила собі губи або обличчя. В якийсь момент ми повинні зупинитися з цим".

Тілан Блондо зараз / © Instagram Тілан Блондо

Тілан зібрала 6,8 мільйона підписників в Instagram. Вона все ще робить свою справу в індустрії моди, а також запустила власну лінію догляду за волоссям.

Під час інтерв'ю 2018 року Тілан сказала, що їй не було "важко" рости в центрі уваги, зазначивши: "Якщо тебе оточують хороші люди, твоє життя буде чудовим".

