Найкрасивіші місця на Землі: куди повернеться мандрівник, що бачив усе

Турист / © pixabay.com

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Американський кінорежисер Майкл Зервос здійснив унікальну подорож навколо світу, відвідавши всі країни планети за рекордні 499 днів. Після мандрівки він поділився власним рейтингом найвражаючих місць, які хотів би побачити знову.

Про це повідомляє Mail. Online.

Найбільше його вразила країна Самоа в Тихому океані. Зервос назвав її уособленням раю, а природну западину То-Суа — найкрасивішим місцем, де йому доводилося плавати.

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Другою у списку стала країна Бутан, яка зачарувала його духовною атмосферою, традиційним способом життя та краєвидами Гімалаїв. За словами Майкла, перебування там схоже на подорож у минуле і водночас — у власну душу.

Замикає трійку фаворитів африканське Лесото, яке мандрівник назвав Небесним Королівством. Унікальне розташування цієї держави в горах створює неповторну атмосферу, якої більше немає ніде у світі.

Попри те, що чоловік побував у понад 190 країнах, саме ці три він вважає найкращими та мріє знову туди повернутися.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 7 простих, але ефективних порад, які зроблять будь-яку мандрівку комфортнішою, дешевшою і безпечнішою.

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