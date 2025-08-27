Найкумедніший момент освідчення: як помилка випадкового оператора зробила відео вірусним

Важливий момент освідчння перетворився на кумедне відео через помилку оператора

Деякі моменти в житті хочеться зберегти назавжди, і освідчення — один із них. Ця історія про пару, якій пощастило мати відеозапис цього зворушливого моменту, але завдяки несподіваній «допомозі» незнайомця, їхній спогад став не лише романтичним, а й неймовірно кумедним.

Про це пише британське видання Mirror.

Зафільмований момент: освідчення та несподіваний сюрприз

Освідчення — це важливий етап у житті кожної пари, який знаменує значний перехід у їхніх стосунках. Цей момент часто супроводжується значним тиском, оскільки вибір правильної миті, не кажучи вже про ідеальну обручку, є стресовим фактором. Одні мріють про приватне й інтимне освідчення, ретельно продумане, з ніжними, проникливими жестами, що підкреслюють справжнє кохання.

Інші — за надмірне, витончене та театралізоване освідчення, яке збирає натовп. А хтось просто сподівається, що цей момент буде записаний на відео, щоб мати змогу переглядати його та пам’ятати вічно.

Не всі планують знімати своє освідчення, і в деяких випадках на допомогу приходять незнайомі люди. Це може статися випадково, коли люди просто знімають щось, а освідчення відбувається на задньому плані, або коли вони помічають, що ось-ось має статися освідчення, і починають запис з наміром допомогти парі.

Одна жінка, на ім’я Лорен, була дуже вдячна, коли добрий незнайомець зголосився зафіксувати момент, як її хлопець освідчується у коханні та пропонує стати його дружиною.

На відео, яке вона згодом опублікувала в Інтернеті, тоді ще бойфренд Лорен стоїть перед нею на одному коліні в барі, де зібралося чимало відвідувачів.

Курйозна помилка, що зробила відео вірусним

Ще одна людина, що стояла трохи далі, зафільмувала момент, коли Лорен сказала «так». На відео видно, як пара обіймається, перш ніж наречений Лорен підводиться і міцно обіймає її.

Саме тут стає очевидною помилка, якої припустився випадковий оператор: він забув вимкнути фільтр Snapchat.

Коли чоловік підвівся і міцно обійняв Лорен, фільтр кумедно подовжив його ніс до мультяшних розмірів. Коли він міцно тримав Лорен, було видно, як його «ніс» хитається.

Відео освідчення стало вірусним через кумедну помилку оператора / © скриншот з відео

Цей комічний ефект перетворив і без того пам’ятний момент на щось зовсім інше, що, безумовно, знайшло відгук у користувачів соціальних мереж, коли відео було опубліковано на платформі TikTok. Відео з освідченням переглянули понад 7,6 мільйона разів, але Лорен вимкнула можливість коментувати, щоб люди не могли ділитися своїми думками.

Поверх відеозапису вона написала: «Коли незнайомець записує твоє освідчення і забуває зняти фільтр Snap».

