Найменша коза у світі: зріст та фото рекордсменки

Після знайомства із найстарішим ламою в історії людства, Книга рекордів Гіннеса поділилася про ще одну тварину-рекордсменку. Так, у штаті Керала, Індія, живе унікальна коза на прізвисько Карумбі, яка стала найменшою на планеті.

Як йдеться на офіційному сайті, представниця канадської карликової породи має зріст лише 40,5 см у свої 4 роки.

Карумбі народилася 2021-го та є унікальною серед карликових кіз. Хоча її порода зазвичай не перевищує 53 см у висоту, вона значно менша за своїх родичів. Її розміри:

Висота в найвищій точці – 42,7 см

Довжина тіла – 33,5 см

Найменша у світі коза Карумбі / Фото: Guinness World Records

Попри свій розмір, Карумбі має активний спосіб життя. Вона соціальна істота, яка любить гратися з вищими тваринами. Вона живе з трьома іншими козами-самцями, дев'ятьма іншими самицями та 10 козенятами, які мають чорну та/або білу масть, а також з коровами, кроликами, курками та качками.

Найменша у світі коза Карумбі / Фото: Guinness World Records

Власник Карумбі фермер Пітер Лену доглядає своїх тварин, зберігаючи генетичну чистоту породи. Однак він не підозрював, що у його господарстві може бути світовий рекордсмен, поки один із гостей не звернув на це увагу.

За порадою знайомого він вирішив подати заявку на офіційне визнання Карумбі найменшою козою у світі. Ветеринари підтвердили її зріст, вік та стан здоров’я.

Найменша у світі коза Карумбі / Фото: Guinness World Records

Карумбі має чотиримісячне козеня і наразі вагітна. Її власник сподівається, що малюк успадкує унікальні гени матері та стане наступним рекордсменом.

Найменша у світі коза Карумбі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно Книга рекордів Гіннеса назвала найвищого бика планети. Рекордсмен вищий за свого попередника лише на сантиметр.

Читайте також: