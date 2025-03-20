Найменша коза у світі: зріст та фото рекордсменки

Крихітна Карумбі – справжня зірка ферми. Вона набагато менша за звичайних карликових кіз.
Після знайомства із найстарішим ламою в історії людства, Книга рекордів Гіннеса поділилася про ще одну тварину-рекордсменку. Так, у штаті Керала, Індія, живе унікальна коза на прізвисько Карумбі, яка стала найменшою на планеті.
Як йдеться на офіційному сайті, представниця канадської карликової породи має зріст лише 40,5 см у свої 4 роки.
Карумбі народилася 2021-го та є унікальною серед карликових кіз. Хоча її порода зазвичай не перевищує 53 см у висоту, вона значно менша за своїх родичів. Її розміри:
- Висота в найвищій точці – 42,7 см
- Довжина тіла – 33,5 см
Попри свій розмір, Карумбі має активний спосіб життя. Вона соціальна істота, яка любить гратися з вищими тваринами. Вона живе з трьома іншими козами-самцями, дев'ятьма іншими самицями та 10 козенятами, які мають чорну та/або білу масть, а також з коровами, кроликами, курками та качками.
Власник Карумбі фермер Пітер Лену доглядає своїх тварин, зберігаючи генетичну чистоту породи. Однак він не підозрював, що у його господарстві може бути світовий рекордсмен, поки один із гостей не звернув на це увагу.
За порадою знайомого він вирішив подати заявку на офіційне визнання Карумбі найменшою козою у світі. Ветеринари підтвердили її зріст, вік та стан здоров’я.
Карумбі має чотиримісячне козеня і наразі вагітна. Її власник сподівається, що малюк успадкує унікальні гени матері та стане наступним рекордсменом.
Нагадаємо, нещодавно Книга рекордів Гіннеса назвала найвищого бика планети. Рекордсмен вищий за свого попередника лише на сантиметр.
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