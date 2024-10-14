Найменша у світі пральна машина: який вона має вигляд та як працює – фото, відео

Мешканець Індії представив найменшу у світі пральну машинку.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Створена Себіном Саджі, вона має крихітні розміри 32,5 x 33,6 x 38,7 мм. Його маленький пристрій навіть менший за тамагочі, а важить він лише 25 г.

Себін каже, що створив свою машину-рекордсменку, щоб здійснити свою мрію – стати "частиною команди Книги рекордів Гіннеса".

Щоб претендувати на цей титул, він мав спроєктувати та зібрати пральну машину, а потім продемонструвати, що вона може виконувати повний цикл: прання, полоскання та відтискання.

Найменша у світі пральна машина / Фото: Guinness World Records

Для вимірювання йому довелося використовувати спеціальні цифрові штангенциркулі.

Найменша у світі пральна машина / Фото: Guinness World Records

На відео Себін демонструє свою машину, зачерпуючи лише щіпку прального порошку і заливаючи воду, а потім закриває її і запускає.

Натовп зібрався, щоб подивитися, як він демонструє свої інженерні навички, і коли були оголошені результати вимірювань, пролунали оплески.

І хоча це може бути абсолютно непрактично для прання, це дуже весело.

Себін Саджі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно 23-річний студент також завоював титул Книги рекордів Гіннеса, створивши найменший у світі пилосос. На проєкт він витратив 238 доларів.

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