Найменша в'язниця у світі: де розташована, скільки камер та хто відбував покарання (фото, відео)

На острові Сарк, найменшому з Нормандських островів, що між Францією та Англією, розташована найменша у світі в'язниця, яка використовується і сьогодні – крихітна будівля з двома камерами.

Про це йдеться на сайті Sark Estate.

На острові Сарк немає ні автомобілів, ні доріг, ні вуличних ліхтарів, але є маленька в'язниця, побудована ще 1856 року. Одна камера має розмір 1,8 м на 1,8 м, а інша – 1,8 м на 2,4 м. Вони розділені вузьким коридором. Цілком доречно, що на острові довжиною трохи менше 5 кілометрів і шириною 1,6 кілометра, з населенням менше 600 осіб, побудована найменша в'язниця у світі. У двох камерах є лише маленькі ліжка з дерев'яними решітками і тонкими матрацами, на яких сплять ув'язнені, і утримувати їх тут можна не більше двох днів, після чого вони мають бути переведені до більшої в'язниці на сусідньому острові Гернсі.

Найменша у світі в'язниця на острові Сарк / Фото: Getty Images

Суд Гернсі наказав побудувати нову в'язницю 1832 року, оскільки попередня була визнана непридатною, але через бюджетні обмеження знадобилося понад два десятиліття, щоб просто почати будівництво нової в'язниці. Його було завершено 1856-го, і відтоді вона працює. Правоохоронні органи на острові нечасто отримують повідомлення про злочини, але в'язниця технічно все ще функціонує, а камери час від часу займають буйні туристи або п'яні місцеві жителі.

Найвідомішим в'язнем був Андрес Гардес, безробітний французький фізик-ядерник, який вважав себе законним спадкоємцем і власником острова Сарк. Оскільки ніхто не сприймав його претензії всерйоз, він вирішив захопити острів як армія однієї людини. Він обклеїв острів плакатами з оголошенням про своє вторгнення, і коли нарешті прибув на Сарк з напівавтоматичною гвинтівкою, його вдарив в обличчя черговий констебль і обеззброїв. Його заарештували, а вторгнення зірвали.

Хоча найменша у світі в'язниця дуже мало змінилася з точки зору структури, тепер у ній є електрика та опалення, тож можна сказати, що вона стала трохи комфортнішою, ніж була раніше. Однак у ній досі немає вікон.

Нагадаємо, станція метро "Хуньянцунь" в Чунціні, Китай, побила рекорд київської "Арсенальної" та вважається найглибшою у світі. Її глибина 116 метрів.

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