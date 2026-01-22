Найменша в'язниця у світі: цікаві факти, де розташована та хто відбував покарання

Найменша в'язниця у світі / © wikimedia.org

Настільки маленька, що її можна сплутати з садовою хатинкою або складським приміщенням, найменша в світі в'язниця захована на крихітному, але чарівному острові в Ла-Манші, недалеко від узбережжя Нормандії.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Однак, попри свою непримітну зовнішність, ця унікальна будівля продовжує служити єдиною в'язницею на острові Сарк, що входить до архіпелагу Нормандських островів.

Сарк, де проживає близько 600 осіб, є одним з найменших населених пунктів архіпелагу.

Тут немає автомобілів, вуличного освітлення і мало туристів. Завдяки відсутності штучного освітлення ніч на острові настільки приголомшлива, що 2011 року Сарк був визнаний першою в Європі «Спільнотою темного неба», що означає, що небо «достатньо чисте від світлового забруднення, щоб можна було спостерігати за астрономічними об'єктами неозброєним оком».

2015 року офіційно відкрилася обсерваторія Сарка.

Навіть уряд Сарка може спричинити цікавість: як самокерована британська колонія і частина байлівіка Гернсі, Сарк зберігає певну автономію. Острів має власний парламент, власну конституцію і унікальний набір правил, заснованих на нормандському праві.

2008 року на острові відбулися перші в історії загальні вибори, на яких декілька місцевих кандидатів претендували на 28 місць у парламенті (або Chief Pleas).

До 2008 року островом керував феодал, сеньйор (лорд маєтку), титул якого сягає епохи Єлизавети I. Першим сеньйором був Геллієр де Картере, перший сеньйор Сарка, призначений Єлизаветою I 1563 року.

Цікаво, що протягом останніх чотирьох століть островом керували три дами Сарка.

Попри важкі зелені двері та кам'яні стіни, будівля 19 століття, безумовно, не має загрозливої аури, притаманної більшості центрів утримання під вартою.

Найменша в'язниця світу / © wikimedia.org

Побудована 1856 року і розташована в центрі острова, поруч із центром для відвідувачів, невелика в'язниця з бочкоподібним дахом має довгий вузький коридор, що простягається вздовж будівлі, і дві камери: перша розміром приблизно 1,8 на 2,4 метра і менша розміром 1,8 на 1,8 метра.

Вікна відсутні, і кожна з цих крихітних кімнат не зовсім пристосована для тривалого ув'язнення, оскільки в них ледь вистачає місця для ліжка і лавки.

Попри свій скромний вигляд, найменша в'язниця повністю функціональна. Однак насправді камери використовуються вкрай рідко.

В'язниця на острові Сарк — це не заклад, де небезпечні злочинці проводять місяці за ґратами. Вона використовується переважно для нічного утримання під вартою, а не для фактичного ув'язнення, оскільки серйозні злочини розглядаються на острові Гернсі.

Зазвичай дві кімнати слугують тимчасовим місцем утримання, де п'яниці (місцеві жителі, туристи або сезонні працівники) можуть протверезіти перед тим, як повернутися додому.

Порядок на острові забезпечується невеликою командою місцевих поліцейських: констеблем (старшим офіцером) і Вінгеніром, також відомим як помічник констебля, якого обирають щорічно.

Через рік обирають нового Вінгеніра, а колишній Вінгенір отримує підвищення і стає новим констеблем.

Постійний заступник констебля допомагає в повсякденній роботі та займається паперовою роботою.

За даними Sark Estate, перша в'язниця була побудована 1588 року поблизу церкви.

Хоча більшість злочинців засуджували до ганьби на п'яльці, де їх публічно висміювали і судили члени громади, деякі нещасні порушники закону все ж потрапляли до в'язниці на строк до двох днів.

Наказ про будівництво кращої та більшої в'язниці був виданий на початку 1830-х років, але через брак коштів будівництво було завершено лише 1856 року.

Як повідомляється, однією з найперших відомих ув'язнених в'язниці Сарка була служниця. Бідна дівчина, яка боялася темряви, провела три дні в камері без вікон за те, що вкрала хустку у своєї господині.

Знаючи, що вона не спробує втекти, мешканці не залишали її наодинці: вони вирішили дозволити їй поставити стілець у відкритих дверях, де місцеві жінки сиділи біля в'язниці, щоб скласти їй компанію. Вони залишалися з дівчиною, в'язали і розмовляли, поки нещасна служниця не відбула своє покарання і нарешті не отримала свободу.

Іншим – і, мабуть, найвідомішим – мешканцем в'язниці Сарка був Андре Гардес: французький фізик-ядерник, який 1990 року прославився як один з найбільших злочинців Сарка і, можливо, остання людина, яка порушила його спокій. Переконаний, що він є законним сеньйором Сарка, Гардес спробував самотужки завоювати острів.

Напередодні вторгнення француз поплив на веслах до острова Сарк для виконання першої фази плану. Там він розклеїв плакати з докладним описом свого плану. Вони містили важливу інформацію, таку як час і місце нападу, а також те, як він планував відновити своє (самопроголошене) правління. Це рішення не пішло йому на користь. Дізнавшись про загрозу, констебль і його підлеглі мали все необхідне для підготовки контратаки.

Наступного дня, як і обіцяв, Гардес атакував: сам, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою.

Однак острів був готовий до його приїзду.

Місцевий офіцер підійшов до Гардеса, коли той чекав на лавці, і похвалив його зброю, змусивши чоловіка втратити пильність. Як повідомляється, коли Гардес показав йому гвинтівку, констебль негайно вдарив його в ніс і відтягнув до в'язниці.

Непохитний, колишній фізик-ядерник спробував той самий трюк наступного року.

На його нещастя, його впізнали ще до того, як він встиг ступити на острів. Самопроголошений сеньйор був заарештований і переданий французькому уряду, що поклало безцеремонний кінець його амбітному, але погано реалізованому плану захоплення острова.

Сьогодні зброя Гарда виставлена в музеї Сарка.

Нині ситуація може бути дещо іншою, але вона аж ніяк не менш мирною.

Мальовничий рай, який здається поза часом, не торкнутий сучасним хаосом, Сарк доступний лише на човні, а автомобілі тут заборонені. Для тих, хто не любить кататися верхи маленьким островом, єдиним дозволеним транспортом є трактори, велосипеди та кінні екіпажі.

Хоча констебль іноді зупиняє п'яних фермерів, які керують тракторами під впливом алкоголю, відсутність автомобілів, безсумнівно, обмежує кількість дорожніх правопорушень.

Оскільки дні вторгнення Гарда давно минули і в основному немає кримінальних злочинів, про які варто турбуватися, життя в найменшій в'язниці світу не здається надто суворим.

