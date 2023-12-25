Найменше місто у світі має довжину всього 100 метрів і 52 мешканці: де воно розташоване (фото)

Перша згадка про крихітне містечко була 1102 року.

Зазвичай, мандрівнику може бути складно побачити за день усі визначні місця туристичного міста. Втім, такої проблеми не виникне у найменшому місті світу.

Розташований в одному з регіонів Хорватії, увійти до цього крихітного містечка Хум завдовжки всього близько 100 метрів — значить зробити крок назад у часі і поглянути на те, якою насправді була історія цього місця. Про це пише ladbible.com.

Згідно з легендою, Хум був побудований давним-давно гігантами, які думали, що знайшли досить гарний куточок світу, і вирішили збудувати там будинки, коли в них закінчилося велике каміння і їм довелося використовувати менше.

Найменше місто світу Хум / Фото: Getty Images

Ймовірно, це неправда, але перша згадка про крихітне містечко відноситься до 1102 року, тоді воно називалося Пагорб.

Поселення значною мірою розпочало своє життя як сторожова вежа, місце, де декілька людей жили та спостерігали, щоб переконатися, що на шляху не з'явиться несподівана армія.

Найменше місто світу Хум / Фото: Getty Images

Побудоване для розміщення стражників та їхніх сімей, місто додало дзвіницю 1552 року та парафіяльну церкву 1802 року.

Все місто оточене стінами, за межами яких практично нічого не побудовано, а це означає, що все всередині стін є зразком історичної архітектури, що добре збереглися.

Найменше місто світу Хум / Фото: Getty Images

Саме місто — це, по суті, лише декілька вулиць та жменька мешканців.

Деякі туристи кажуть, що кількість людей, які там живуть, справді залежить від того, у яку пору року ви приїжджаєте, тоді як за переписом 2011 року населення становило 30 осіб.

Найменше місто світу Хум / Фото: Getty Images

За переписом 2021 року це число зросло до 52, і для такого маленького міста, як Хум, просто дивно, куди вони їх помістили.

Нагадаємо, названо топ-10 найбільш "незіпсованих" туристами країн світу. На першому місці країна з приголомшливими природними пам'ятками.

Читайте також: