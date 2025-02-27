Найменший парк у світі: де розташований мініатюрний шедевр розміром із два аркуші А3 (фото)

Більшість парків асоціюються з великими зеленими просторами, затишними лавками та мальовничими краєвидами. Проте в містечку Нагайзумі, що в префектурі Шизуока, Японія, розташований парк, який руйнує всі стереотипи. Площа цього незвичайного місця становить всього 0,24 м² – це еквівалентно розміру двох аркушів паперу формату А3.

Попри свої мініатюрні розміри, парк має всі атрибути справжнього парку: вхід, невелику лавку та клаптик трави. Розташований за декілька хвилин пішки від ратуші серед житлового району, цей парк здобув статус найменшого у світі, офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.

Історія створення

Ця незвичайна пам'ятка з'явилася 1988 року. За словами Шуджі Коями, керівника групи у відділі управління будівництвом міста Нагайзумі, ідея створення парку виникла після поїздки одного зі співробітників до США. Там він побачив попереднього рекордсмена за розміром – Mill Ends Park у Портленді, штат Орегон. Співробітник вирішив, що Нагайзумі може перевершити цей рекорд, створивши ще менший парк.

Найменший парк у світі / Фото: Guinness World Records

Відтоді місцеві жителі неофіційно називали парк найменшим у світі. Однак для офіційного визнання було необхідно провести точні вимірювання. Для цього місто запросило професійного геодезиста, який визначив площу парку та зібрав усю необхідну інформацію для подавання заявки до Книги рекордів Гіннеса.

Найменший парк у світі / Фото: Guinness World Records

Популярність та значення

Попри мініатюрні розміри, парк швидко став туристичною атракцією. Він приваблює не лише місцевих жителів, які використовують його як місце для короткого відпочинку, але й численних туристів, охочих зробити фотографію з найменшим парком у світі.

Найменший парк у світі / Фото: Guinness World Records

Завдяки своїй незвичності парк часто привертає увагу засобів масової інформації. Шуджі Кояма зізнається, що відчув полегшення та гордість після офіційного визнання парку найменшим у світі.

Нагадаємо, найбільше у світі дерево кеш'ю займає площу понад 8000 квадратних метрів. Воно росте у Бразилії.

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