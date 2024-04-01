Найменший у світі державний кордон: де він розташований та яку довжину має (фото)

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера, невелика скеля на півночі Африки, завойована Іспанією 1564 року, має титул найменшого державного кордону в світі, оскільки її довжина становить лише 85 метрів.

Про це пише Oddity Central.

Іспанія має майже 2000 кілометрів сухопутного кордону з Португалією та Францією, але вона також має набагато менші кордони з такими країнами, як Андорра, Велика Британія (Гібралтар) та Марокко. Саме з останньою, африканською країною Марокко, Іспанія має найменший сухопутний кордон у світі – 85-метрову ділянку землі, що з'єднує скелю площею близько 19000 квадратних метрів з марокканським узбережжям.

Пеньйон-де-Велес-де-ла-Гомера є іспанською територією від 1564 року, коли її завоював адмірал Педро де Естопіньян, і хоча Марокко неодноразово заявляло про свої претензії на неї, Іспанія ніколи не погоджувалася повернути цю землю і фактично розмістила там війська для забезпечення іспанського правління.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера – одне з так званих "місць суверенітету", які Іспанія має в Північній Африці, поряд з Сеутою, Мелільєю, Пеньон-де-Альхусемас, островами Чафарінас та Ісла-де-Перехіль. Його правовий статус – неавтономна територія під управлінням Іспанії. Цікаво, що ця безплідна скеля була островом до 1934 року, коли землетрус створив невеликий перешийок і перетворив острів на півострів. Цей сухопутний кордон був офіційно визнаний найменшим у світі.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера / Фото: Getty Images

Наразі на Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера мешкають лише іспанські війська, які відповідають за спостереження та оборону. Солдати проходять ротацію щомісяця і живуть у скромних приміщеннях, без водопроводу і електрики. Вони покладаються виключно на кораблі ВМС Іспанії, які регулярно доставляють припаси.

Цікаво, що це остання іспанська територія, яка зазнала вторгнення агентів іноземної держави. 2012 року група з семи осіб, що належала до організації, відомої як Координаційний комітет визволення Сеути і Мелільї, пробралася на скелю і замінила іспанський прапор на марокканський. Вторгнення тривало лише декілька хвилин, оскільки іспанські війська швидко зняли іноземний прапор і заарештували зловмисників, але технічно це вважається фактичним вторгненням.

Нагадаємо, острів Кеймада-Гранді визнано найнебезпечнішим на планеті. А все тому, що він є домом для 4000 видів смертоносних змій.

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