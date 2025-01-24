Найменший у світі ескалатор: де побудували "марну дивину" (фото)

Останніми роками люди створили купу мініатюр різноманітних об'єктів. Наприклад, нещодавно студентка з Канади представила найменший у світі ігровий автомат, а перед цим було створено найменші пилосос та пральна машина. Свого часу здивував людство і найменший ескалатор на планеті.

Розташований у підвалі універмагу в Кавасакі, Японія, він має лише п'ять сходинок і завдовжки 83,4 сантиметра, передає Oddity Central.

Ескалатор – один із найкорисніших винаходів людства, що дозволяє без особливих зусиль пересуватися між поверхами в місцях, де використання ліфтів було б недоцільним, але найменший у світі ескалатор насправді є марною дивиною, яка не має жодної реальної мети, окрім як претендувати на рекорд Гіннеса.

Відомий як Petitcalator або Puchicalator, цей незвичайний пристрій побудували в підвалі універмагу More і він вважається скоріше туристичною атракцією, ніж корисним елементом технології. Так, ним можна користуватися, але він не дає жодної реальної переваги тим, хто підіймається традиційними сходами.

Найменший у світі ескалатор / Фото: скриншот з відео

Коли Kawasaki's More відкрився 1989 року, його дизайнери хотіли з'єднати його підземний рівень з рівнем сусіднього підземного торгового центру Azalea, але вони не були ідеально вирівняні, тому, хоча різниця в рівнях не була такою великою, вони вирішили реалізувати план зі звичайними сходами і невеликим ескалатором. Але цей ескалатор виявився коротшим, ніж планувалося спочатку, через недогляд проєктувальників.

Вирішуючи, як реалізувати ескалатор, дизайнери зрозуміли, що там, де мав би бути двигун, розташована величезна бетонна балка, але замість того, щоб повністю відмовитися від ідеї ескалатора, вони просто вирішили зробити менший, який зрештою став найменшим у світі — і це звання йому вдається утримувати вже понад три десятиліття.

Цікаво, що найменший у світі ескалатор не зміг виконати свого початкового призначення – з'єднати поверхи двох сусідніх торгових центрів. Замість цього він просто з'єднує короткий набір звичайних сходинок. Втім, він був ще більш марним, поки близько восьми років тому його не переобладнали з низхідного ескалатора на висхідний, що означає, що за його допомогою можна піднятися на 83,4 сантиметра п'ятьма рухомими сходинками.

Нагадаємо, що відомо про найвищу людину в історії. Рекорд Роберта Вадлова ще не вдалося побити нікому.

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