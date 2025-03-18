Найменший у світі міжнародний міст: де він побудований, довжина та фото

Невеликий міст Ель-Марко, що з'єднує іспанське село Ель-Марко з португальським селом Варзеа-Гранде, є найменшим міжнародним мостом у світі. На відміну від найдовшого у світі підвісного моста, що з'єднує Європу з Азією та простягається на 2023 метри, довжина цієї інженерної споруди всього шість метрів.

Як пише Oddity Central, перетинаючи дерев'яний міст Ель-Марко завширшки 1,45 метра можна подумати, що ви просто перетинаєте невеликий струмок у сільській місцевості Західної Європи, але ви дуже помиляєтесь. Роблячи ці декілька кроків мостом, ви не лише переходите від однієї країни до іншої, але й змінюєте часовий пояс, оскільки Іспанія живе за центральноєвропейським часом (CET/CEST), а Португалія – за середнім часом за Гринвічем (GMT/BST). Можна вважати це найпростішим способом подорожувати в часі.

Колись простий "імпровізований пірс", який дозволяв здійснювати торгівлю між контрабандистами з Іспанії та Португалії, нинішнього вигляду Ель-Марко набув 2008 року, коли його було збудовано за кошти громади. Шенгенська угода зробила перетин кордону між двома країнами ЄС вільним і простим для всіх, тож контрабанда більше не була необхідною.

Міст Ель-Марко

Через свій невеликий розмір, Ель-Марко дозволяє рух лише пішоходам та двоколісним транспортним засобам, таким як велосипеди, скутери та мотоцикли. Окрім місцевих жителів, які використовують його для подорожей між Ель-Марко та Варзеа-Гранде, найменший у світі міжнародний міст також є популярною туристичною атракцією.

Нагадаємо, найвищим мостом у світі є Бейпаньцзян, що височіє на 565 метрів над долиною річки Бейпан, Китай.

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